fiesta de los estudiantes 2025
Banco Macro
personas buscadas
premios oscar 2026
operativos viales
Javier Milei
caso jimena Salas
meta voy
Metán
Personas buscadas

Hallaron a José Mateo, el niño de 12 años que se había alejado de su madre en pleno centro salteño

El menor fue encontrado sano y salvo en la esquina de Córdoba y La Rioja tras un operativo de búsqueda activado por la Policía de Salta. Se había desprendido de su madre mientras esperaban un colectivo para viajar a La Silleta. Durante la madrugada fue entregado nuevamente a su familia.
Jueves, 25 de septiembre de 2025 10:06
José Mateo, de 12 años, fue hallado por la Policía. Se encuentra muy bien de salud.
Tras un intenso operativo de búsqueda, la Policía de Salta encontró anoche al niño José Mateo, de 12 años, quien se había desprendido de su madre mientras esperaban el colectivo para ir a La Silleta en pleno microcentro salteño. El menor fue ubicado cerca de las 23.30 en la esquina Córdoba y La Rioja, donde él mismo se identificó ante los efectivos. Según confirmaron las autoridades, se encuentra en buen estado de salud y durante la madrugada fue entregado a su madre.

 

La información fue brindada por la Comisario y jefe de prensa de la Policía de Salta, Cristian Aguilera, quien explicó que, una vez confirmado que se trataba del niño buscado, se iniciaron todos los trámites correspondientes y se dispuso su traslado a La Silleta, donde finalmente se reunió con su familia. En la vivienda familiar se estableció una  consigna policial, no porque se tema una nueva fuga, sino para completar una serie de diligencias pendientes vinculadas al caso.

El momento en que se alejó

La madre relató que ambos esperaban el colectivo en el microcentro salteño cuando el niño se alejó sin responder a sus llamados, algo que ya había ocurrido en otras ocasiones. Ella tomó el transporte creyendo que su hijo subiría después, pero al notar su ausencia realizó la denuncia correspondiente, lo que activó el operativo de búsqueda que culminó anoche con éxito.

Fuentes del caso confirmaron que no era la primera vez que el menor se ausentaba del hogar y señalaron que el niño presenta problemas de adicciones (según la madre). Por ello, Asesoría de Menores intervino en el caso para evaluar la situación familiar y brindar la ayuda necesaria. “Se va a poner todo a disposición de la familia para que el niño sea niño y no vuelva a protagonizar otra fuga”, remarcó Cristian Aguilera.

 

 

Temas de la nota

