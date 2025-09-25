PUBLICIDAD

fiesta de los estudiantes 2025
Banco Macro
personas buscadas
premios oscar 2026
operativos viales
Javier Milei
caso jimena Salas
meta voy
Metán
Salta

Metavoy, la app salteña que busca competir con Uber y Didi

El emprendimiento creado por Jorge Saggar Salim ya está disponible en Android y vos la podés descargar en tu celular. En su primera etapa apunta a captar conductores y consolidarse como alternativa local de movilidad.
Jueves, 25 de septiembre de 2025 11:02
Metavoy, la nueva aplicación de transporte desarrollada en Salta, promete cambiar la forma de viajar, trabajar y enviar paquetes en la provincia. Creada por el emprendedor salteño Jorge Saggar Salim, la plataforma funciona de manera similar a las grandes apps internacionales, pero con un diferencial: está pensada y diseñada para los conductores locales.

“El nombre surge de algo cotidiano para los salteños: la palabra meta y el voy del conductor que te busca y te lleva al destino”, explicó Jorge. El proyecto, que comenzó a gestarse hace casi una década a partir de su experiencia en Estados Unidos, acaba de lanzarse oficialmente en PlayStore, mientras que la versión para Apple estará disponible en breve.

Actualmente, la app atraviesa su primera etapa de expansión, centrada en la captación de choferes. Hoy ya cuenta con 20 conductores activos y la totalidad de la ganancia de cada viaje queda para ellos. “Queremos que los emprendedores salteños tengan una herramienta que les permita ser sus propios jefes y trabajar con condiciones claras”, destacó el fundador.

 

Metavoy no solo ofrece viajes en auto, también planea incluir motos y envíos. Entre sus funciones se destacan la posibilidad de compartir la ubicación en tiempo real, agregar contactos de emergencia y acceder a tutoriales de registro en sus redes sociales.

En cuanto a la regulación, Jorge aclaró que “Hoy la municipalidad de Salta cuenta con un registro para que las plataformas se inscriban, pero existe libertad para que funcionen de manera legal y sin restricciones”, puntualizó.

Los interesados en sumarse como conductores deben presentar licencia de conducir, DNI, antecedentes penales, seguro y cédula del vehículo. “Metavoy es una pelea de David contra Goliat”, resumió Salim, convencido de que la propuesta local puede competir con gigantes como Uber y Didi.

 

