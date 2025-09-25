Se siente olor a gas en toda la ciudad de Metán: crece la preocupación de los vecinos

La ciudad de San José de Metán amaneció este jueves con un fuerte olor a gas que se percibe en distintos barrios y generó preocupación entre los vecinos, quienes alertaron sobre un posible escape.

Fuentes municipales señalaron que desde Naturgy aclararon que el olor corresponde a una maniobra con odorantes, sustancias químicas que se incorporan al gas natural para darle un aroma característico y facilitar la detección de fugas, ya que este combustible es inodoro e incoloro.

El compuesto utilizado en esta oportunidad es el Tert-Butil Mercaptano, un producto que, según el funcionario, puede sentirse durante uno a tres días dependiendo del consumo domiciliario y de los venteos de los reguladores.

“Queremos llevar tranquilidad a la comunidad: no hay riesgos para la población. Se trata de un procedimiento rutinario que permite garantizar la seguridad del sistema de distribución de gas”, explicaron las fuentes.

La empresa pidió a los usuarios que, ante cualquier duda, se comuniquen con su línea de atención para recibir asesoramiento y corroborar la situación en cada domicilio.