Cerrillos: brindarán un taller para poner en valor la vida: “Afrontar la depresión y fortalecer la esperanza”

Hablar de suicidio sigue siendo difícil, pero cada vez más necesario. En tiempos en que la depresión, la ansiedad y otras problemáticas de salud mental atraviesan a adolescentes y adultos jóvenes, se vuelve urgente crear espacios donde se pueda reflexionar, aprender y compartir herramientas para la prevención. Con ese objetivo, este viernes 26 de septiembre a las 10 de la mañana en el Salón de la Cámara de Tabaco (Avda. Güemes 140) se llevará a cabo un Taller de Prevención del Suicidio abierto a toda la comunidad.

El encuentro será gratuito y con cupos limitados. Estará coordinado por el psicólogo Diego Adán, jefe del Servicio de Psicología del Sistema de Emergencias 911, especialista en salud mental y abordaje de crisis, y está pensado tanto para el público en general como para actores sociales -docentes, líderes comunitarios, entrenadores, referentes de clubes o parroquias- que tengan a su cargo grupos de personas, especialmente adolescentes y jóvenes.

Herramientas para cuidar la salud mental

El taller busca poner en valor la vida y las oportunidades. Se abordarán señales de alerta, formas de acompañar a alguien en crisis, estrategias para fortalecer los lazos comunitarios y prácticas para promover el bienestar emocional. El objetivo es que cada participante se lleve herramientas concretas para actuar en su entorno inmediato.

En palabras de los organizadores, se trata de “crear redes de cuidado” que ayuden a detectar a tiempo situaciones de riesgo y a ofrecer apoyo a quienes lo necesitan. La propuesta no se limita a brindar información, sino que propone dinámicas participativas, espacios de escucha y ejercicios para identificar factores protectores frente a la depresión y otros trastornos que pueden derivar en conductas autolesivas.

Por qué es importante prevenir

Los estudios muestran que los problemas de salud mental son cada vez más frecuentes en la población joven. La depresión y la ansiedad pueden pasar desapercibidas hasta que se expresan de manera crítica. Por eso, los especialistas insisten en la importancia de romper el silencio, de escuchar activamente y de derivar a tiempo a los servicios de salud.

En ese sentido, el taller en Cerrillos se inscribe en una estrategia más amplia para concientizar y capacitar a la comunidad. Además de brindar conocimientos básicos sobre salud mental, promueve actitudes de empatía, respeto y acompañamiento, fundamentales para que las personas en crisis sientan que no están solas.

Cómo participar

Participar de las actividades no tiene ningún costo, pero los cupos son limitados, por lo que se recomienda inscribirse previamente a través del enlace www.bit.ly/tallercerrillos. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 387 420-7905.

El taller cuenta con el respaldo de la Municipalidad de San José de los Cerrillos y de la Subsecretaría de Emergencias. En caso de emergencias, siempre se puede llamar al 911.

Un llamado a la acción

Más allá de la capacitación, este taller busca enviar un mensaje claro: la vida vale y siempre hay ayuda disponible. Si vos o alguien que conocés está atravesando un momento difícil, no dudes en buscar apoyo profesional o comunicarte con los servicios de emergencia. Prevenir el suicidio es una tarea de todos, y espacios como este pueden marcar la diferencia.

Con propuestas como esta, Cerrillos se suma a una corriente global que entiende que hablar de salud mental no es un signo de debilidad, sino de responsabilidad colectiva. Porque cuidar a quienes nos rodean es también cuidar nuestro propio futuro.