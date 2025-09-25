“Huellas de la vida” en el museo presidente Uriburu

La obra de la artista Mabel Rodó se erige como un puente entre la memoria íntima y la expresión pictórica. A través de paisajes en óleo, Rodó invita a recorrer un universo donde lo cotidiano se convierte en símbolo y cada trazo rinde homenaje al esfuerzo y la historia de sus padres.

En estas pinturas, la tierra, el pimiento y las huellas del trabajo trascienden lo material para convertirse en relato visual. La artista no solo retrata un entorno sino que lo resignifica: transforma el esfuerzo en belleza, la labor en color y la memoria en permanencia.

Cada lienzo propone una mirada sensible hacia el territorio, cargada de significados que trascienden lo personal para convertirse en experiencia compartida. Los paisajes no son simples escenarios; son testimonios de vida, de identidad y de pertenencia.

Inauguración y exposición

La serie podrá verse en la exposición temporal “Huellas de la vida”, que se presentará desde septiembre hasta noviembre en el Museo Presidente José Evaristo Uriburu (Caseros 417). La inauguración es el viernes 26 de septiembre a las 17.30 y forma parte de la programación de los Museos Nacionales.

El recorrido de esta muestra se completa con la edición de un libro que permite acceder al corpus pictórico de una manera distinta: una invitación a quienes,deseen acercarse a la esencia de esta pintura y al legado que en ella se resguarda.