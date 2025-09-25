Las “Promos 2025” ya pueden ser parte la competencia de baile 2000 Flow & Pop: Old School”

La Municipalidad invita a todas las promociones de 5° año de secundaria a sumarse a “2000 Flow & Pop: Old School”, la competencia juvenil de baile que celebra el talento y la energía de los estudiantes salteños.

El evento tendrá lugar el domingo 5 de octubre, de 15:30 a 20 horas, en la Plaza de los Niños del Parque San Martín, y contará con una programación pensada para disfrutar en familia y con amigos. Habrá shows en vivo de Elemy y DJ Lucky, feria de emprendedores, sorteos y premios para los ocho primeros lugares de la competencia.

Los participantes podrán desplegar sus coreografías al ritmo del reggaetón y pop de los 2000, con subgéneros como dancehall, reggaetón romántico y dembow, en un certamen que busca conectar con la memoria musical de toda una generación.

Ariana Benavidez, coordinadora de la Agencia de Cultura Activa, explicó: “Esta nueva competencia, que está dirigida a los alumnos de 5to° año de escuelas secundarias, propone un espacio divertido de baile. Ya tenemos algunas instituciones anotadas y la inscripción continúa abierta a través de un formulario online. Sabemos que cuando presentan sus promos, sus camperas, hacen una coreografía y este es el momento de mostrarlo, competir y divertirse entre amigos”.

En la misma línea, Carla Bares de Cultura Activa, destacó: “Se viene una competencia buenísima, va a haber feria de emprendedores, food trucks, shows en vivo, así que para disfrutar con toda la familia aquí en el Parque San Martín, en la Plaza de los Niños. Invitamos a las promos que quieran participar a anotarse”.

El certamen tendrá como jurados a referentes de la danza local. Belén Gutiérrez, bailarina e integrante del jurado, expresó: “Es una linda invitación, en esta oportunidad me toca estar de jurado, así que estoy ansiosa por conocerlos y ver todo lo que traen para mostrar. Se van a evaluar varias cosas: la sincronicidad en el grupo, las dinámicas, el uso del espacio, las dificultades que implementan dentro de la coreo, los niveles, cómo ejecutan la propuesta que traen, cómo transmiten, la actitud. También el vestuario, que le da el toque a la coreografía y a los bailarines, va a ser algo que pueda sumar algunos puntitos”.

