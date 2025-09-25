Senado: piden al Gobierno nacional que acelere las 337 vacantes judiciales

El senador nacional Maximiliano Abad manifestó hoy su acompañamiento al proyecto de comunicación que insta al Poder Ejecutivo a enviar con celeridad los pliegos para cubrir las 337 vacantes existentes en la Justicia.

“Estas vacantes generan consecuencias muy negativas para el servicio de justicia, por eso es fundamental avanzar en su regularización. Tenemos que dejar de lado los cálculos políticos y resolver de una vez esta situación crítica”, señaló Abad.

En su intervención, advirtió también sobre la implementación del nuevo Código Procesal Penal.

“Se trata de una herramienta que, si se aplica correctamente, representará un gran avance. Pero hoy el Gobierno no va en esa dirección porque no fortalece a las fiscalías ni destina los fondos necesarios para producir los cambios que el nuevo sistema requiere”, explicó.

Finalmente, Abad reclamó al Ejecutivo nacional que cumpla con su responsabilidad: “Es indispensable que se envíen los pliegos y que esta Comisión pueda trabajar en la normalización del sistema judicial. Regularizar y fortalecer la Justicia no puede seguir esperando”.