PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
22°
25 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Pobreza en Argentina
Rihanna
Triple crimen en Florenco Varela
Elecciones 2025
Florencio Varela
triple crimen Florencio Varela
Fentanilo contaminado
Copa Argentina
Pobreza en Argentina
Rihanna
Triple crimen en Florenco Varela
Elecciones 2025
Florencio Varela
triple crimen Florencio Varela
Fentanilo contaminado
Copa Argentina

DÓLAR OFICIAL

$1355.00

DÓLAR BLUE

$1410.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

El intendente de Mercedes manda a barrer las calles a 100 funcionarios

“No puede ser que haya 15 barrenderos y 100 funcionarios”, dijo Víctor Cemborain, electo jefe comunal de la ciudad correntina. 
Jueves, 25 de septiembre de 2025 18:35
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El intendente electo de Mercedes, Corrientes, Víctor Cemborain, reveló en una entrevista que una de sus primeras acciones de gobierno será reordenar el personal municipal, enviando a los funcionarios que fueron nombrados en puestos políticos y luego pasados a planta a realizar tareas de limpieza en las calles.

Cemborain manifestó su asombro por la desproporción de personal, señalando: “No puede ser que haya 15 barrenderos y 100 funcionarios”. Ante esta situación, anticipó que, si bien no puede despedir a quienes obtuvieron la planta permanente, sí les cambiará de tarea.

 

“Chicos, vayan practicando con la escoba, porque van a limpiar la ciudad. Y lo voy a cumplir. No los voy a echar, pero les voy a cambiar de tareas”, afirmó el intendente electo en el programa El Ciudadano.

El objetivo, según explicó, no es nombrar a más personas, sino "reubicar a los que están" y asegurarse de que "el que cobra que trabaje". Insistió en que el personal que cobra un sueldo y no realiza una tarea debe irse, aunque su prioridad es mantener a los trabajadores y asignarles funciones que contribuyan al orden y la limpieza de la ciudad.

Mercedes es una ciudad de la provincia de Corrientes, que tiene aproximadamente 50 mil habitantes, y se encuentra a 245 km de la capital correntina.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD