El intendente de Mercedes manda a barrer las calles a 100 funcionarios

El intendente electo de Mercedes, Corrientes, Víctor Cemborain, reveló en una entrevista que una de sus primeras acciones de gobierno será reordenar el personal municipal, enviando a los funcionarios que fueron nombrados en puestos políticos y luego pasados a planta a realizar tareas de limpieza en las calles.

Cemborain manifestó su asombro por la desproporción de personal, señalando: “No puede ser que haya 15 barrenderos y 100 funcionarios”. Ante esta situación, anticipó que, si bien no puede despedir a quienes obtuvieron la planta permanente, sí les cambiará de tarea.

“Chicos, vayan practicando con la escoba, porque van a limpiar la ciudad. Y lo voy a cumplir. No los voy a echar, pero les voy a cambiar de tareas”, afirmó el intendente electo en el programa El Ciudadano.

El objetivo, según explicó, no es nombrar a más personas, sino "reubicar a los que están" y asegurarse de que "el que cobra que trabaje". Insistió en que el personal que cobra un sueldo y no realiza una tarea debe irse, aunque su prioridad es mantener a los trabajadores y asignarles funciones que contribuyan al orden y la limpieza de la ciudad.

Mercedes es una ciudad de la provincia de Corrientes, que tiene aproximadamente 50 mil habitantes, y se encuentra a 245 km de la capital correntina.