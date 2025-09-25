Para el senador Romero, los gobernadores "serán los actores del diálogo a partir de diciembre”

El senador nacional Juan Carlos Romero analizó el panorama político que se abre hacia fin de año y subrayó la importancia de los mandatarios provinciales en la relación con el Gobierno Nacional.

“Yo veo que el próximo Congreso, aunque el gobierno gane algunas bancas, nunca creímos que iba a tener la mayoría y ahora está confirmado que tampoco la va a tener. Creo que los actores del diálogo a partir de diciembre van a ser los gobernadores, ya no van a ser la fuerza política, ni el PRO, ni los sindicales”, sostuvo el legislador.

En ese sentido, planteó que la reconstrucción política deberá darse a partir de un vínculo directo con las provincias. “La reconstrucción política que tiene que hacer el gobierno, y espero que lo haga después de las elecciones, es el diálogo con los gobernadores, con las provincias, para sacar el presupuesto, para acordar, aunque sea el repartir, entre recursos que reclaman los gobernadores para obras, lo poco que hay”, señaló.

Respecto de la coyuntura económica, Romero manifestó: “Yo creo que el rumbo económico es correcto, lo que pasa es que la política y la ejecución preelectoral ha complicado también la economía en este tiempo”.



