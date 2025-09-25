VIDEOS. Drogas, armas y persecuciones: lo que las cámaras del 911 detectan en Salta

La delincuencia y la inseguridad en Salta es cosa de todos los días, y en muchas ocasiones los hechos quedan registrados por las cámaras del Sistema de Emergencia 911, de la Policía provincial.

Con persecuciones y secuestros de drogas y armas, personal de la fuerza de seguridad se desplegaron en diferentes puntos de la provincia.

A continuación, algunos de los casos registrados por las cámaras de seguridad durante este mes de septiembre.

Caso 1: Robó un celular y terminó arrestado (Capital)

El 3 de septiembre de 2025, las cámaras del Centro de Videovigilancia registraron a dos hombres corriendo sobre avenida Paraguay, a la altura de la pasarela, rumbo al estadio Martearena. Casi en paralelo, una llamada al 911 alertaba sobre el robo de un celular desde el interior de un vehículo estacionado en una estación de servicio de la misma avenida. La víctima perseguía al responsable.

El Centro de Coordinación Operativa dispuso el envío inmediato de móviles de la jurisdicción, mientras Videovigilancia realizaba un seguimiento virtual con diferentes cámaras hasta ubicar al sospechoso. Finalmente fue reducido: se trataba de un joven de 21 años, vecino de barrio Círculo III, conocido en la zona de Villa Palacios por trabajar como limpiavidrios. La víctima lo reconoció en el lugar y formalizó la denuncia. La causa quedó a cargo de la Fiscalía Penal 3.

Caso 2: Patrullaje terminó con la demora de un joven armado y con drogas (Tartagal)

En la madrugada del 7 de septiembre de 2025, a la 1.42, motoristas del Distrito de Prevención 4 realizaban recorridos por calle Paraguay, cerca de la cancha de Cachapera, cuando observaron a un joven con actitud sospechosa. Al advertir la presencia policial, intentó escapar, pero fue rápidamente interceptado.

Durante la identificación se comprobó que tenía un código rojo vigente. Al realizarle un cacheo se le secuestró un arma de fuego de fabricación casera y droga. El sospechoso, de 20 años, quedó demorado y se dio intervención al área de Drogas Peligrosas, que lo puso a disposición de la Fiscalía Penal 2.

Caso 3: Incautan marihuana en una plazoleta (Orán)

El 8 de septiembre de 2025, a las 17.25, operadores del Centro de Videovigilancia de Orán advirtieron a dos personas con actitudes sospechosas en la plazoleta del barrio 12 de Octubre. Se sospechaba que estaban consumiendo estupefacientes.

La situación fue informada a los efectivos de Drogas Peligrosas con base en el norte provincial, quienes se trasladaron al lugar y procedieron a identificar a los involucrados. En su poder se halló marihuana equivalente a 24 dosis, que fue secuestrada. Ambos sujetos fueron demorados por infracción a la Ley 23.737, con intervención de la Fiscalía Penal 3 de Orán.

Caso 4: Lo atraparon en pleno centro y tenía pedido de captura por robo (Tartagal)

El 10 de septiembre de 2025, a las 2.30 de la madrugada, desde el Centro de Videovigilancia de Tartagal se detectó a un hombre merodeando en actitud sospechosa por la zona comercial de Rivadavia y San Martín.

Ante la alerta, el Centro de Coordinación Operativa envió de inmediato a las patrullas motorizadas. El individuo fue interceptado e identificado: un hombre de 30 años con pedido de captura vigente por robo. Quedó detenido y fue puesto a disposición del Juzgado de Garantías correspondiente.