Policiales

Triple crimen de Florencio Varela: Adrián Arribas será el nuevo fiscal de la causa

El funcionario judicial confirmó que estará a cargo de la investigación.
Jueves, 25 de septiembre de 2025 20:45
El fiscal Adrián Arribas confirmó que asumirá la investigación de los crímenes de Morena Verdi (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela.

Gastón Duplaá abandonó el caso y el fiscal de Homicidios Adrián Arribas quedará a cargo a partir de este viernes por la mañana.

“La pedí para mañana a las 8 de la mañana con todos los detalles y ya armé una mesa de trabajo con el jefe de la DDI La Matanza”, le dijo el funcionario judicial a NA.

El caso fue caratulado como “Homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o mas personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.

