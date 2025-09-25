¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Nacionales

Misterio en el cielo de Chaco: cayó un objeto metálico en Puerto Tirol y despierta la curiosidad

Vecinos de Puerto Tirol, en Chaco, vieron caer del cielo un objeto metálico que terminó incrustado en un campo. Sin heridos ni daños, las autoridades investigan su origen y ya circulan hipótesis que van de basura espacial a fragmentos de cohetes.
Jueves, 25 de septiembre de 2025 21:41
La tranquilidad de la tarde en Puerto Tirol, a pocos kilómetros de Resistencia, se rompió cuando vecinos del ex Campo Rossi observaron cómo un objeto metálico caía del cielo y se estrellaba en un terreno rural. El episodio, ocurrido alrededor de las 18:15 de este jueves, desató una mezcla de sorpresa y misterio en la comunidad chaqueña.

El dueño del predio, Ramón Ricardo González, permitió el ingreso de la policía y de los bomberos para inspeccionar el hallazgo. Según los primeros reportes, se trata de un elemento cilíndrico, de material metálico, que quedó alojado en el suelo tras el impacto y presenta signos de haber estado expuesto a altas temperaturas.

La zona fue acordonada preventivamente mientras personal especializado analiza si existe riesgo de explosividad o toxicidad. Hasta el momento no se registraron heridos ni daños materiales, y el objeto permanece bajo resguardo policial.

Sin confirmaciones oficiales, ya circulan varias hipótesis: podría tratarse de restos de un satélite, basura espacial o fragmentos de un cohete en desuso que reingresó a la atmósfera. Las imágenes difundidas por medios locales muestran a curiosos acercándose hasta el perímetro policial para ver de cerca el misterioso artefacto.

Mientras se aguarda la llegada de técnicos nacionales para determinar su origen, el episodio se transformó en tema obligado en las redes sociales chaqueñas, donde abundan memes y comentarios.

 

 

 

