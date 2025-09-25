Mardones Racioppi sumó otro triunfo y ya está en semifinales del COSAT Grado 1

En otra actuación brillante, la salteña Florencia Mardones Racioppi derrotó ayer a la boliviana Emilia Cecilia Antelo por 6-4 y 6-3, y se clasificó a las semifinales del COSAT Grado 1 Sub-16, que se disputa en el Club de Regatas Lima de la capital de Perú.

La jugadora argentina mostró temple y jerarquía para imponerse a pesar del desgaste físico acumulado. El pasado miércoles, Florencia había protagonizado un partido de tres horas frente a la segunda favorita, Rafaela Gómez Zavala, ganando en tres sets tras salvar match points. Esa misma noche, además, debió disputar el dobles, regresando a su alojamiento cerca de la una de la mañana.

A pesar de todo, se levantó temprano, entrenó y compitió nuevamente con determinación, superando a una rival que llegaba más descansada y en gran forma. Con tan solo 14 años, Mardones sigue sorprendiendo en la categoría Sub-16, en una gira internacional que reafirma su crecimiento y madurez competitiva.

Este viernes, por las semifinales del torneo, Florencia enfrentará a la peruana Vianka Carreño Quintana, quinta preclasificada, quien viene de eliminar a la argentina Martina Piccolo Nievas por 6-3 y 6-3.

En la otra semifinal, la número uno del torneo, Mariafernanda Poma Coronado (Perú), se enfrentará a la también argentina Sofía Cuoco, completando así un cuadro de altísimo nivel en Lima.

Florencia integra el equipo nacional argentino Sub-16, junto a Facundo Leiva, Juan Ignacio Bazán y María Luz Apas Ruiz, y cuenta con beca de hospitalidad otorgada por la Asociación Argentina de Tenis, cubriendo alojamiento y comida durante el evento.

La competencia forma parte de la exigente gira COSAT Grado 1, que reúne a los mejores talentos juveniles de Sudamérica. Luego de este torneo, la tenista salteña jugará el quinto Nacional de menores en nuestra ciudad desde el próximo 30 de septiembre.