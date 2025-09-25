¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

12°
26 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Inflación
Aguaray
Rosario de Lerma
Fisicoculturimo y fitness
Campo Quijano
Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025
Tartagal
Deportes

Salta palpita desde hoy el Campeonato Sudamericano de Fisicoculturismo y Fitness

Comienzan las inscripciones. Mañana será el Campeonato Argentino y el domingo la gran cita internacional.
Viernes, 26 de septiembre de 2025 01:38
El próximo sábado y domingo, la Usina Cultural de Salta será escenario de los mejores atletas del fisicoculturismo y fitness, organizado por la Federación NABBA Argentina. 
Cabe destacar que mañana se realizará el Campeonato Argentino y, al día siguiente, tendrá lugar el Sudamericano, con la participación de cerca de 400 atletas que competirán en los dos días y en distintas edades y niveles.


Las categorías juveniles comprenden a los competidores de 18 a 23 años, mientras que los seniors abarcan de 23 a 40 años, con divisiones por peso en culturismo y por altura en fitness y models. Además, se contará con competidores mayores de 60 años, incluyendo categorías master que muestran la amplitud y diversidad del deporte.


El campeonato promete ser un espectáculo único para Salta, con competencias para todas las edades y niveles, y con una propuesta abierta a toda la familia. Las inscripciones comenzarán el viernes 26, un día antes del inicio de las competencias, y se espera que la ciudad viva un fin de semana de alto nivel deportivo y cultural.

 

Temas de la nota

