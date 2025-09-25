Desbaratan banda de motochorros que operaba en distintos barrios de Salta Capital

La Policía de Salta logró desbaratar una peligrosa banda dedicada a delitos contra la propiedad bajo la modalidad de motochorros. Tras una investigación iniciada por varias denuncias de robo calificado, se montó un operativo de gran escala que culminó en la madrugada del lunes con allanamientos simultáneos en seis domicilios de distintos puntos de la capital salteña.

Como resultado de los procedimientos, cinco hombres mayores de edad fueron detenidos. Según las fuentes oficiales, el modus operandi consistía en el robo de motocicletas y su posterior desguace para la venta de autopartes en el mercado ilegal.

En los allanamientos realizados en los barrios Solidaridad, Primera Junta, La Paz, San Justo y Santa Mónica, los efectivos secuestraron 12 motos, autopartes y otros elementos de interés para la causa. Además, durante las requisas se halló sustancia estupefaciente, por lo que intervino la Dirección General de Drogas Peligrosas.

La investigación y las medidas judiciales fueron dispuestas por la Fiscalía Penal 6, en coordinación con el Juzgado de Garantías 5, en el marco de una causa que busca desbaratar una red de delitos contra la propiedad que venía afectando a distintos sectores de la ciudad.

De esta manera, la Policía de Salta desactivó una estructura criminal que lucran con el robo y despiece de vehículos, y reforzaron el llamado a la ciudadanía para denunciar hechos similares que permitan continuar con las investigaciones.