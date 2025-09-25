Vecino con discapacidad denuncia narcomenudeo y termina quemado con agua hirviendo en Orán

Jorge Martínez, que padece discapacidad motriz y se desplaza en silla de ruedas, vive un auténtico “calvario” desde hace un año. Según contó a Radio Ciudad de Orán, denunció la venta de drogas en su barrio de calle Los Andes, en la zona de la feria de Abastos. Desde ese momento, afirma haber sido blanco de una seguidilla de agresiones y amenazas.

“En diciembre hice la denuncia porque me vienen agrediendo desde hace tiempo. El 31 de diciembre me dieron una pedrada en la oreja y me hicieron 10 puntos de sutura”, relató.

Hace apenas 15 días, Martínez fue víctima de un ataque brutal que casi le cuesta la vida. “Quien me arrojó el agua ya me había amenazado que lo iba a hacer. Vino con una jarra de pava eléctrica y me tiró el agua encima, provocándome quemaduras en el tórax y el estómago. La verdad, no me mataron de casualidad”, describió con crudeza.

Según su testimonio, antes de la agresión llamó al Sistena de Emergencia 911, pero nadie acudió. Tras el hecho, tuvo que trasladarse en remis al hospital para ser atendido.

Reclamo de justicia y seguridad

El hombre asegura que su vida corre peligro y que, pese a haber realizado todas las denuncias, no obtuvo respuesta oficial. “Yo hice todas las denuncias como tiene que ser y hasta ahora nadie hizo nada. Mi vida corre peligro todos los días pero parece que esto no le importa a nadie. Por mi condición no me puedo defender como cualquier vecino; no pido lástima, solo justicia y seguridad”, reclamó.

Martínez también apeló a la solidaridad de la comunidad para poder reemplazar su silla de ruedas, que está en pésimas condiciones. “Necesito una silla barata usada porque la que tengo ya no sirve”, pidió.

La historia de Jorge Martínez expone no solo la violencia que sufre un vecino vulnerable de Orán, sino también la falta de respuestas institucionales frente a su denuncia sobre el narcomenudeo en su barrio.