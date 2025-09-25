PUBLICIDAD

La Merced
Viruela del mono
Motochorros
cerrillos
Narcotráfico
Narcomenudeo en Orán
Siniestro vial en Orán
Salud
La Merced
Municipios

Multitudinaria procesión en honor a Nuestra Señora de La Merced

La comunidad celebró su fiesta patronal. Durante su homilía, monseñor Correa destacó que “la fe y la devoción son pilares fundamentales de esta celebración”, invitando a los presentes a reforzar los lazos de amistad y solidaridad dentro de la comunidad.
Jueves, 25 de septiembre de 2025 09:03

Como todos los años, la comunidad de La Merced se reunió para rendir homenaje a su santa patrona con actos religiosos, culturales y recreativos. En la jornada de ayer, la misa central fue presidida por monseñor Edgardo Correa y el cura párroco local Sergio Choque. La gente participó de una extensa procesión que recorrió distintos sectores del casco urbano.

El encuentro religioso y social contó con la participación del intendente Javier Wayar, diputada nacional Yolanda Vega,  diputado Carlos Jorge, senador Gonzalo Caro y el jefe comunal de Cerrillos, Enrique Borelli, entre otros funcionarios, autoridades policiales y vecinos.

Durante su homilía, monseñor Correa destacó que “la fe y la devoción son pilares fundamentales de esta celebración”, invitando a los presentes a reforzar los lazos de amistad y solidaridad dentro de la comunidad.

Al cierre de la jornada, los organizadores resaltaron la importancia de mantener vivas las tradiciones y renovar el compromiso de trabajar juntos por el bien común. La cita dejó un mensaje de unidad y esperanza que se renueva cada septiembre en honor a la patrona de la ciudad.

