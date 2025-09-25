La Asociación de Antestesistas desmiente las cifras difundidas públicamente sobre los honorarios de sus profesionales

La Asociación Salteña de Anestesia, Analgesia y Reanimación (ASAAR) emitió un comunicado oficial para aclarar las recientes declaraciones públicas sobre supuestos montos percibidos por anestesiólogos con convenios públicos.

Según la entidad, tras revisar las liquidaciones de los últimos seis meses de todos los anestesiólogos vinculados a convenios públicos, no se hallaron montos que se aproximen a las cifras difundidas en los medios, calificadas por la asociación como “malintencionadas y falaces”.

ASAAR recordó que los convenios fueron firmados de común acuerdo con el Ministerio de Salud, contando con la asesoría legal y contable de ambas partes. El primero se firmó hace más de 10 años y el último hace menos de cuatro meses, en el Hospital de Rosario de Lerma.

La asociación también expresó su preocupación por la violencia y hostigamiento verbal recibida por algunos de sus colegas en sus lugares de trabajo, tanto dentro como fuera del hospital, en referencia a estas cifras.

Por último, ASAAR aseguró que la violencia laboral y mediática no es el camino y reiteró su compromiso con el diálogo y la salud de toda la comunidad.