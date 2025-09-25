PUBLICIDAD

fiesta de los estudiantes 2025
Banco Macro
personas buscadas
premios oscar 2026
operativos viales
Javier Milei
caso jimena Salas
meta voy
Metán
Salta

Banco Macro y la Cámara de Turismo de Salta renuevan su alianza para impulsar el turismo local

La promoción estará vigente por cinco meses, a partir del 1 de octubre, y brindará a los clientes de la entidad la oportunidad de disfrutar de experiencias en hoteles y restaurantes con descuentos exclusivos.
Jueves, 25 de septiembre de 2025 09:50
Banco Macro anuncia la renovación de su alianza con la Cámara de Turismo de la Provincia de Salta, una iniciativa estratégica para seguir impulsando la economía local y fortalecer el sector turístico.
Esta unión exclusiva para los comercios adheridos, tiene como objetivo principal dinamizar las ventas y ofrecer a los clientes de Banco Macro importantes beneficios y facilidades en sus compras.
La promoción estará vigente por cinco meses, a partir del 1 de octubre, y brindará a los clientes de la entidad la oportunidad de disfrutar de experiencias en hoteles y restaurantes con descuentos exclusivos.

Beneficios de la Promoción:

- Gastronomía: Los clientes podrán acceder a un descuento del 30% en restaurantes adheridos, pagando con tarjetas de crédito y débito. 

Visa de Banco Macro a través de la plataforma MODO. El tope de devolución es de $20.000 por cliente, por mes.

- Hotelería: Se ofrecerá un 20% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés en hoteles seleccionados, válido para compras realizadas con Tarjetas de Crédito Macro a través de MODO.

“Estamos muy entusiasmados con la decisión de renovar esta alianza con la Cámara de Turismo de Salta. Creemos firmemente en el potencial de esta provincia y en la importancia de acompañar a los sectores productivos,” afirmó Javier Lanusse, gerente Divisional Salta de Banco Macro.

Para conocer el listado completo de los locales y establecimientos adheridos, los clientes pueden visitar la página web oficial de Banco Macro en: 

www.macro.com.ar/modo-promos

Acompañamos a las personas a Pensar en Grande, Pensar en Macro

Temas de la nota

