Banco Macro y la Cámara de Turismo de Salta renuevan su alianza para impulsar el turismo local

Banco Macro anuncia la renovación de su alianza con la Cámara de Turismo de la Provincia de Salta, una iniciativa estratégica para seguir impulsando la economía local y fortalecer el sector turístico.

Esta unión exclusiva para los comercios adheridos, tiene como objetivo principal dinamizar las ventas y ofrecer a los clientes de Banco Macro importantes beneficios y facilidades en sus compras.

La promoción estará vigente por cinco meses, a partir del 1 de octubre, y brindará a los clientes de la entidad la oportunidad de disfrutar de experiencias en hoteles y restaurantes con descuentos exclusivos.

Beneficios de la Promoción:

- Gastronomía: Los clientes podrán acceder a un descuento del 30% en restaurantes adheridos, pagando con tarjetas de crédito y débito.

Visa de Banco Macro a través de la plataforma MODO. El tope de devolución es de $20.000 por cliente, por mes.

- Hotelería: Se ofrecerá un 20% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés en hoteles seleccionados, válido para compras realizadas con Tarjetas de Crédito Macro a través de MODO.

“Estamos muy entusiasmados con la decisión de renovar esta alianza con la Cámara de Turismo de Salta. Creemos firmemente en el potencial de esta provincia y en la importancia de acompañar a los sectores productivos,” afirmó Javier Lanusse, gerente Divisional Salta de Banco Macro.

Para conocer el listado completo de los locales y establecimientos adheridos, los clientes pueden visitar la página web oficial de Banco Macro en:

www.macro.com.ar/modo-promos

Acompañamos a las personas a Pensar en Grande, Pensar en Macro