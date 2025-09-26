Anpuy celebró 30 años de compromiso con la educación

La Fundación Anpuy celebró anoche sus 30 años de trayectoria en la promoción de la educación y el acompañamiento socioeducativo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes del norte argentino. El encuentro, realizado en el Salta Polo Club, reunió a las fundadoras, el equipo de trabajo, padrinos y madrinas, donantes y referentes de distintas instituciones que apoyan la misión de la organización.

Irma "Chiqui" Banegas de Lambois, fundadora de Anpuy, emocionó al auditorio al recordar los inicios de la institución: "Lo que celebramos no son solo los 30 años de institución, sino 30 años de abrazos, de sueños cumplidos, de historias que nos transformaron a todos. Cuando comenzamos apenas éramos un grupo muy pequeño con un gran deseo: acompañar a los chicos para que pudieran tener un futuro distinto. Hoy nuestro sueño es llegar a más localidades y estar donde más nos necesitan. Pero para lograrlo necesitamos que la sociedad se comprometa, porque invertir en educación es invertir en futuro, en talento y en esperanza".

"Uno pone un granito de arena"

El cóctel también permitió escuchar a quienes sostienen esta obra desde hace años. La madrina Lu Rovaletti recordó que junto a amigas comenzó a becar estudiantes cuando volvió a Salta: "Lo que más me impactó fue ver cómo los chicos avanzaban, como Daniela, que se recibió de psicóloga. Uno pone un granito de arena y la Fundación hace que ese granito realmente transforme vidas".

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con la voz de los propios jóvenes que pasaron por los programas de la fundación. Facundo Toconas relató su experiencia de esfuerzo y superación: gracias al acompañamiento de Anpuy pudo terminar el secundario, iniciar la carrera de Contador Público —que sigue cursando— y además fundar su propia empresa de mudanzas, que ya cuenta con varios vehículos en actividad. "Hoy puedo ayudar a mis hermanos y pensar en un futuro mejor para mi familia", compartió. Junto a él, Cristina Tolaba (médica), Ángel Nahuel Cruz (ingeniero agronómo) y José Espinoza (ingeniero industrial) también contaron cómo el apoyo de la fundación les permitió sostener sus estudios y proyectar nuevos horizontes.