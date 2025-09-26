Festejos del primer medio audiovisual del interior

La celebración de este grupo de trabajadores de los medios de comunicación de Tartagal que conforman el Estudio Audiovisual Tartagal y que integran la F.M. Ciudad, el canal 12 de Televisión local y sus respectivas redes sociales, fue más que sencilla al celebrar sus primeros 9 años marcando una nueva forma de llegar a la audiencia, a los televidentes y a las generaciones más jóvenes que prefieren las nuevas formas de comunicación como el streaming o las redes sociales para informarse.

9 años atrás la idea fue más que innovadora y hoy en día, transmitiendo las 24 horas del día el Estudio Audiovisual de Tartagal llega a cada rincón del municipio pero también de todo el departamento San Martín con la información, los temas que son de interés general, la música de todos los estilos y las diferentes actividades sociales, deportivas y culturales del norte de la provincia. Su creación se produjo cuando el actual intendente de Tartagal, Franco Hernandez Berni ocupaba el cargo de secretario de Gobierno, la intendencia estaba a cargo del actual senador nacional Sergio Leavy y cuando su actual responsable y secretario de gobierno el ingeniero Ernesto Restom, lo hacía como Director del área de Informática del municipio de Tartagal.

Con un estilo descontracturado y llevando a la práctica la pluralidad de voces y de opiniones que no suele ser la línea editorial de la mayoría de los medios estatales, el grupo de trabajadores -periodistas, productores, personal técnico encargado de redes sociales- trabaja cada día para llegar a la mayor cantidad de audiencia con los temas que más interesan a las comunidades del norte de la provincia tanto los que residen en los pueblos y ciudades como quienes viven en las comunidades originarias del departamento San Martín.

Marcando tendencia como es su estilo el Estudio Audiovisual de Tartagal festejó el nuevo aniversario sorteando regalos y presentes entre sus oyentes como una forma de agradecerles la preferencia a la hora de informarse.