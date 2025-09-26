"Hamas no tendrá ningún papel"

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbas, intervino ayer por videoconferencia en la Asamblea General de la ONU para reivindicar el papel de la ANP como administradora de Gaza una vez que concluya la ofensiva de Israel, excluyendo a Hamas del gobierno que hasta ahora mantiene en el enclave.

"Estamos dispuestos a asumir la plena responsabilidad de su gobernanza (la de Gaza) y a garantizar su seguridad. Hamas no tendrá un papel que desempeñar como parte de la gobernanza", aseveró.

Abbas reivindicó la propuesta de la Declaración de Nueva York

Durante su intervención, Abbas reivindicó la propuesta de la Declaración de Nueva York, aprobada por los Estados participantes en la reciente conferencia para la solución de los dos Estados y adoptada por la Asamblea General, que consiste en el desarme de Hamas y su exclusión del Gobierno de Gaza en favor de la ANP. "Tendrán que deponer las armas y entregárselas a la Autoridad Palestina", dijo el presidente palestino, como parte del proceso para establecer las instituciones de un "Estado único, con un sistema jurídico y fuerzas armadas propias".

Este lunes se retomó en la ONU la Conferencia Internacional de Alto Nivel para la Solución Pacífica de la Cuestión de Palestina y la Implementación de la Solución de los Dos Estados. Entonces, Hamas agradeció el reconocimiento del Estado palestino reivindicado durante la conferencia, así como los llamamientos al final de la ofensiva israelí en Gaza, pero reivindicó su derecho a la resistencia armada.

"El derecho a la resistencia armada es un derecho legítimo del pueblo palestino, reconocido por las leyes y convenciones internacionales, y lo ejerceremos hasta que finalice la ocupación y se establezca un Estado palestino independiente con Jerusalén como su capital", dijo el lunes el grupo islamista.