Solicitan el desafuero por corrupción a juez de paz

En el norte de la provincia surgieron al menos dos denuncias contra un juez de paz. Se trata del doctor Freddy Chocobar, de Aguaray, quien fue acusado de quedarse con cuotas alimentarias. Frente a las graves denuncias intervino la Fiscalía de Salvador Mazza, a cargo de Armando Cazón, desde donde solicitaron el desafuero.

La causa, que tiene como acusado al juez Chocobar, es por los delitos de estafa agravada por su condición de funcionario público e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en dos hechos o legajos. A raíz de esas denuncias, el fiscal accionó contra el actual juez de Aguaray pidiendo el desafuero al Juzgado de Garantías 2 en turno y a la Corte de Justicia de Salta.

El juez Freddy Chocobar cuenta con inmunidad judicial. En tal sentido, para llevar a cabo un proceso en su contra, para que se ajuste a derecho, deberá ser removido de sus funciones como juez. Por eso desde la Fiscalía solicitaron el desafuero, conforme a la ley de rito y en virtud del artículo 18 del CPP.

"No puedo solicitar al juez de Garantia en turno la detención del juez de paz de Aguaray por la inmunidad que lo protege. Se intentó la notificación a su declaración personal desde hace varios meses por distintas fuerzas de seguridad, sin lograr su comparecencia. Hay víctimas que reclaman dinero que se depositó en el Juzgado de Paz en carácter de cuota alimentaria y no tuvieron respuesta a sus reclamos personales. Montos importantes para personas de muy escasos recursos", declaró el fiscal Armando Cazón.

Las denuncias en la Comisaría 5

Las denuncias contra el juez están radicadas en la Comisaría 5 de Aguaray, una a nombre de una mujer y otra por parte de un hombre, ambos exponen que tras acordar a través de una mediación el pago mensual por la mantención de la cuota alimentaria de su hijo/a, ante el juez de paz, es que se dieron con la sorpresa de que el dinero nunca le había llegado.

"Mi expareja me aseguró que había hecho el depósito de los últimos meses –una suma total de $410.000- con lo cual me dirigí varias veces a la oficina del juez en Aguaray, en una de las oportunidades ésta persona me dijo que no se había depositado marzo y que había realizado mal la transferencia", apuntó una de las partes denunciantes.

Luego de las denuncias en contra del juez de Paz Chocobar, desde la Fiscalía norteña procedieron a citarlo en el marco de una audiencia de imputación. Citación que se realizó a través de la Policía de Aguaray, la Brigada de Investigaciones 4 y personal de la Gendarmería Nacional, sin que el juez se hiciera presente ni justificara su ausencia.

Frente a esa situación es que el fiscal Armando Cazón solicitó el desafuero de Freddy Chocobar, juez de Paz en Aguaray.