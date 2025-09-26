“Acuerdo prematrimonial”: qué se sabe sobre el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se casarán en pocos meses y ya salieron a la luz diversos detalles de la celebración, tales como el lugar, la fecha específica y los acuerdos que se realizarán luego de la unión formal.

La feliz pareja ultima los detalles para la ceremonia y, según se conoció en las últimas horas, tras consagrarse en matrimonio, ambos decidieron que se irán a vivir a Miami. La misma versión indica que además del demostrado romance, la cantante se beneficiaría del compromiso para poder sostener su residencia en el país norteamericano.

Por su parte, la periodista Karina Iavocoli indicó que, en diálogo con Alejandro Stoessel, el productor desmintió la posibilidad de un acuerdo prenupcial. La fecha elegida para la celebración será el próximo 20 de diciembre.

Se conoce que la artista ya cuenta con un inmueble en la ciudad mencionada, aunque la residencia quedó como un lugar para sus padres, por lo que la ex “Violeta” decidido irse a convivir con el futbolista.

Los nuevos detalles indican también que la ceremonia se realizaría en el exclusivo predio Dok Haras, ubicado en Exaltación de La Cruz, mismo espacio con estancias en donde celebraron su amor Cande Tinelli con Coti Sorokin -ya divorciados-, Stefi Roitman y Ricky Montaner, y Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

Hasta el momento, se conoció que Stoessel y De Paul están en plena adquisición de presupuestos, búsqueda de proveedores y de un film maker para retratar la fiesta con un estilo más casual.