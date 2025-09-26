PUBLICIDAD

26 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Salta

¿Irresponsabilidad del conductor? un hombre sorprendió al circular con su monociclo eléctrico en la av. Belgrano

El secretario de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta, Matías Assennato, aclaró la situación a la consulta de El Tribuno.
Viernes, 26 de septiembre de 2025 19:32
el conductor de un monociclo eléctrico sorprendió a transeúntes y automovilistas al circular por la avenida Belgrano. Walter Echazú
Este jueves por la noche, alrededor de las 21, el conductor de un monociclo eléctrico sorprendió a transeúntes y automovilistas al circular por la avenida Belgrano, en el centro de la ciudad de Salta. La escena generó curiosidad y también dudas sobre la legalidad de este tipo de vehículos.

Consultado por El Tribuno, el secretario de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta, Matías Assennato, aclaró la situación. Recordó que en 2024 el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que regula la circulación de monociclos eléctricos, en el mismo marco normativo que los monopatines.

"Hubo un intento de implementar una licencia, pero finalmente quedó establecido que es legal conducirlo, al igual que el monopatín. Está permitido para mayores de edad y se puede circular hasta 50 km por hora", explicó Assennato.

 

Puede haber una infracción

Respecto a posibles sanciones, señaló que los usuarios pueden ser multados en caso de no contar con seguro, de la misma manera que ocurre con una bicicleta.

¿Es ilegal conducirlo? secretario de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta, Matías Assennato despejó dudas. W. Echazú

De esta manera, el monociclo eléctrico se suma a las nuevas formas de movilidad urbana que, poco a poco, comienzan a ganar espacio en la capital salteña.
 

