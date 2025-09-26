Se viene la 5ª fecha del torneo Clausura de Futsal en el Delmi

El torneo Clausura de Futsal masculino de la Liga Salteña de Fútbol entrará a partir del próximo lunes en la quinta fecha, con todos los partidos a disputarse en microestadio Delmi.

De esta manera en el inicio de la semana se enfrentarán a partir de las 20.30 horas Sociedad y Deportivo LC frente a Santana, mientras que a las 21.30 lo harán San Francisco ante Gimnasia y Tiro y cerrarán una hora después Los Cachorros y Mitre.

Por su parte, el martes será el turno de Central Norte Negro frente a Pellegrini, a partir de las 20.30; una hora después lo hará Juventud Antoniana ante Argentinos del Norte y a partir de las 22.30 jugarán Central Norte Blanco frente a Atlas.

Finalmente, el miércoles la fecha cerrará con dos partidos. A las 21 La Premier enfrentará a Bom Jogo, mientras que a las 22.15 los harán Auri ante San Antonio.

Para esta fecha quedó libre La Neco.

Cabe destacar que los partidos se transmiten por streming, a través del Facebook de la Liga Salteña de Fútbol.