Conducía ebrio en Orán, provocó un choque en cadena y dejó a un mecánico herido de gravedad

El 20 de septiembre, un violento accidente ocurrió sobre la avenida San Martín al 800 de la ciudad de Orán. Un hombre de 48 años, al volante de un vehículo utilitario, embistió a un automóvil estacionado y lo arrastró, impactando contra otro rodado detenido. En ese momento, un adulto mayor trabajaba como mecánico en la vía pública y fue alcanzado por el coche, quedando con lesiones graves.

Tras el impacto, el acusado se dio a la fuga, dejando atrás a la víctima herida. Una vecina que salió de su casa alertada por los ruidos encontró la escena: el mecánico tendido en el suelo y los autos dañados. La víctima fue asistida y trasladada de inmediato al hospital local, donde se confirmaron las heridas graves.

Pocos minutos después, personal policial halló el vehículo embistente en las inmediaciones y al conductor en estado de ebriedad, con una alcoholemia igual o superior a 1 gramo por litro de sangre.

El fiscal penal 3 de Orán, Carlos Alberto Salinas, imputó al hombre por el delito de lesiones graves culposas en accidente de tránsito agravadas por conducción imprudente y antirreglamentaria, por alcoholemia elevada y por darse a la fuga.

Tras la audiencia de imputación, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías que el acusado permanezca detenido mientras se cumplen diversas medidas para esclarecer el hecho.