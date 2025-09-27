Bomberos, en dura batalla contra el fuego en Lumbreras

Bomberos de la Policía de Metán y del cuartel "Posta de Yatasto" combatieron ayer durante más de cinco horas incendios forestales cerca de Lumbreras, en una tarea que requirió inicialmente esfuerzo para el control de las llamas y luego vigilancia para evitar la reanimación del fuego.

Las llamas alcanzaron una gran altura en varios sectores, cerca de la ruta provincial 5, que conecta a Lumbreras, en el departamento de Metán, con localidades como Las Lajitas, en Anta.

Los bomberos tuvieron una ardua tarea para frenar el avance del fuego en el monte y sofocar los pastizales en las banquinas, debido a que hay mucha circulación de camiones y de otros vehículos por la zona. Se trata de una ruta muy utilizada por productores y gente de distintas localidades y parajes.

El humo dificultaba la visibilidad por lo que las tareas también se concentraron y se redoblaron en esos lugares para evitar accidentes.

"Fue un arduo trabajo de más de cinco horas que se inició luego de recibir el alerta de la situación a alrededor de las 16 horas de ayer", dijo un bombero que combatió los incendios forestales.