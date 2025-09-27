¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
16°
27 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Cristina Kirchner
Expropiación a YPF
Quita de retenciones
Javier Milei
General Mosconi
San Lorenzo
Ciclo lectivo 2026
Incendio de pastizales
Día del Empleado de Comercio
Cristina Kirchner
Expropiación a YPF
Quita de retenciones
Javier Milei
General Mosconi
San Lorenzo
Ciclo lectivo 2026
Incendio de pastizales
Día del Empleado de Comercio

DÓLAR OFICIAL

$1350.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

Bomberos, en dura batalla contra el fuego en Lumbreras

Se quemaron varias hectáreas de monte y se hizo un trabajo en las banquinas de la ruta 5, para evitar accidentes.
Sabado, 27 de septiembre de 2025 01:18
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Bomberos de la Policía de Metán y del cuartel "Posta de Yatasto" combatieron ayer durante más de cinco horas incendios forestales cerca de Lumbreras, en una tarea que requirió inicialmente esfuerzo para el control de las llamas y luego vigilancia para evitar la reanimación del fuego.

Las llamas alcanzaron una gran altura en varios sectores, cerca de la ruta provincial 5, que conecta a Lumbreras, en el departamento de Metán, con localidades como Las Lajitas, en Anta.

Los bomberos tuvieron una ardua tarea para frenar el avance del fuego en el monte y sofocar los pastizales en las banquinas, debido a que hay mucha circulación de camiones y de otros vehículos por la zona. Se trata de una ruta muy utilizada por productores y gente de distintas localidades y parajes.

El humo dificultaba la visibilidad por lo que las tareas también se concentraron y se redoblaron en esos lugares para evitar accidentes.

"Fue un arduo trabajo de más de cinco horas que se inició luego de recibir el alerta de la situación a alrededor de las 16 horas de ayer", dijo un bombero que combatió los incendios forestales.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD