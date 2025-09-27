Marian y Lali, dos voces para apreciar

Marian Domínguez y Lali Duarte, dos artistas salteñas con amplia experiencia en la música folclórica y popular. Luego de recorrer distintos escenarios con sus proyectos individuales, deciden unirse en esta propuesta que combina frescura, raíz y fuerza interpretativa. La cita será hoy, en el centro cultural Figueroa Reyes, a las 22. La cartelera la completará el experimentado Manolo García (integrante del Trío Azul).

El dúo ofrece un repertorio variado que abarca: canciones folclóricas del cancionero popular argentino. También obras propias con composiciones inéditas. Además, versiones que fusionan lo tradicional con lo contemporáneo, que se destaca por la armonía de sus voces, la conexión en escena y la energía compartida con el público.

Domínguez – Duarte: dos caminos que confluyen en un mismo escenario, llevando la música de Salta a cada lugar donde resuene. En los últimos años asomó en amplio ascenso la solista Marian Domínguez. El año pasado realizó una exitosa gira por distintos puntos del territorio nacional. "La clave está en el trabajo, y el esfuerzo. Los tiempos siempre fueron duros en cuestiones económicas para un artista. Lo importante es nunca dejar. El que quiere puede, no hay que rendirse", aseveró Domínguez.