Más de 120 familias ya tienen escrituras de sus viviendas

El intendente Manuel Saravia y la secretaria de Tierra y Bienes de la Provincia, Silvina Abilés, hicieron entrega de la regularización dominial a 120 familias de barrio La Lonja.

El jefe comunal destacó la importancia de este logro y agradeció al gobernador Gustavo Sáenz por hacer realidad el sueño de muchos vecinos de San Lorenzo. Se entregaron escrituras de cancelación de hipoteca como así también escrituras de compra-venta.

"Agradezco al Gobierno de la Provincia por regularizar la situación dominial de cientos de vecinos que esperaron durante muchos años tener su documentación. Pero también quiero agradecer por todo el apoyo que nos brindó durante estos años para poder seguir haciendo crecer a nuestro municipio, con la pavimentación completa de la avenida Ara San Juan, y las obras de cordón cuneta en los barrios La Lonja I, La Lonja II, La Lonja III, Nueva Esperanza I, Nueva Esperanza II", manifestó el intendente.

Agregó que "hace cinco años, esta zona no tenía cordón cuneta, no tenía un metro cuadrado de pavimento, tenía muy poca iluminación y en todo este tiempo se decidió invertir para que se mejorara la calidad de vida. Sigue faltando mucho por hacer, soy consciente, pero también cuando cierro los ojos, y me acuerdo cómo era antes, me doy cuenta de que ha cambiado mucho y que hay muchas cosas que antes no tenían y hoy están".

Por su parte, Abilés dijo "es un día histórico para muchas familias que con desesperanza veían que no llegaba la escritura. Sé que muchos de ustedes esperaron más de 10 años, y hoy la mitad de ustedes van a recibir una escritura de compra-venta; la otra mitad su escritura de cancelación de hipoteca porque cumplieron en tiempo y forma y pagaron sus cuotas. En esto tengo que agradecerle al Intendente Saravia, que siempre estuvo dispuesto para que las chicas vengan a censar, y a los concejales que permanentemente, estuvieron bregando para que por fin esto se haga realidad".