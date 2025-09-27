Otro cepo parcial al dólar para cuidar las reservas del Banco Central

El Gobierno Nacional dispuso que los compradores de dólar oficial no podrán operar dólares financieros y viceversa por un período de 90 días corridos a partir de esa operación, con el objetivo de tener un mayor control para acumular las reservas del Banco Central (BCRA).

La entidad presidida por Santiago Bausili ya había puesto esta misma restricción para las personas vinculadas a bancos durante la semana pasada.

A través de la Comunicación "A" 8336, el BCRA dispuso que toda persona que acceda al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) deberá firmar una declaración jurada comprometiéndose a "no concertar, de manera directa o indirecta o por cuenta y orden de terceros compras de títulos valores con liquidación en moneda extranjera" por los siguientes 90 días corridos.

Esto significa que las personas que accedan al MULC no podrán ir al mercado de bonos, al Contado con Liquidación (CCL), MEP o viceversa.

Desarticular el "rulo o puré"

Esta medida busca desarticular el "rulo" o "puré", una maniobra que permitía obtener ganancias inmediatas aprovechando la brecha entre cotizaciones, la cual afecta al Banco Central si se encuentra vendiendo reservas en el mercado oficial, como ocurrió días atrás cuando se deshizo de US$ 1.100 millones en tres días para contener la escalada.

Además, el Gobierno busca obtener un mayor control para acumular reservas del BCRA como a su vez limitar la operación en divisas. Actualmente, esas reservas se posicionan en US$41.238 millones.

La acumulación de dólares por parte del BCRA y del Tesoro para afrontar vencimientos de deuda es una de las exigencias del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y constituye la principal hoja de ruta acordada con el Gobierno de Estados Unidos.

No se impide la compra de dólares

Federico Furiase, director del BCRA, indicó en sus redes sociales que esta medida "no impide que las personas compren dólares " para ahorrar.

"Pueden comprar los que su situación patrimonial les permita. Lo que no permite es que con esos dólares abastezcan el mercado de dólares financieros", señaló.

Para Christian Buteler, el Gobierno está "dando manotazos de ahogado" y toma medidas que "dañan la credibilidad" y son "una señal horrible para los mercados", debido al problema de la falta de dólares.

"La verdad que es una señal horrible para los mercados, porque te preguntas la próxima medida ¿cuál es?", sostuvo.

Camilo Tiscornia, economista y director de la consultora C&T, explicó que la medida "no implica que las personas no puedan comprar dólares libremente", sino que se les impide "hacer la diferencia" entre el dólar oficial y el CCL.

De esta manera, vuelve la limitación cruzada que había sido eliminada el 14 de abril de este año, cuando el Gobierno había anunciado el levantamiento parcial del cepo para personas físicas.