Studio 54 ofrecerá el atrayente espectáculo "Divas"

César Guantay presentará un nuevo espectáculo musical. En esta oportunidad, subirá al escenario con "Divas", a cargo de los grupos coreográficos pertenecientes a Studio 54: "Amazonas" y "Atheneas". La cita con la danza tendrá lugar hoy, a las 21 horas, en el Teatro Municipal, avenida Paraguay 1240. Se trata de una gala musical para todo público con la particularidad que las intérpretes son mujeres de todas las edades que sin dejar de lado todas sus responsabilidades y obligaciones, hacen un lugar en un sinfin de tareas para desconectarse de todo y dejarse llevar por el ritmo de la música encontrando en ella un "momento de terapia".

"Divas" ofrece un repertorio musical de ritmos como salsa, bachata, cuarteto, entre otros. Con coreografías de Javier Guantay, Natalia Abán y Noelia Castillo, bajo la dirección de César Guantay.

Todo el elenco

El elenco conformado por: Natalia Abán, Silvina Cuevas, Laura Contreras, Cristina Rivera, Agostina Morales, Natalia Diez, Ana Goyeneche, Claudia González, Alejandra Pozzi, Alicia Carraro, Yanina Padilla, Romina Zerda, Claudia Arias, Bernardita Andrade, serán las bailarinas que desplegarán en el escenario todo lo aprendido y estarán acompañadas por los bailarines invitados Juan Pablo Cruz Moreno y Diego Flores.

El Teatro Municipal se encuentra emplazado en el predio del Centro Cívico Municipal y tiene una capacidad para 180 personas. Dispone de un escenario de doble uso, que puede orientarse hacia el interior de la sala o hacia el contrafrente del edificio, lo que posibilita la realización de espectáculos al aire libre.

Durante este año se llevaron a cabo obras de refacción y puesta en valor: se elevó el nivel del escenario, se acondicionaron telones, patas y bambalinas, se renovó la pintura de la sala y se instaló nueva cartelería en la fachada del teatro, entre otras mejoras que continúan en ejecución.

Espacio a la creación

El espacio municipal se proyecta como un espacio abierto a la creación y difusión de las artes escénicas y expresiones culturales. Busca acompañar a los artistas, nuevos talentos, grupos teatrales y propuestas independientes, fomentando el vínculo con la comunidad y ampliando la oferta cultural de Salta y en esta ocasión no quería ser ajeno.

Sus autoridades: Ariana Benavídez, coordinadora de la Agencia de Cultura Activa de la Municipalidad; Marcela Medrano, subsecretaria de Cultura de la Municipalidad; Florencia Mora, directora de Cultura Comunitaria de la Municipalidad y Claudio Ruiz, director de Espacios Culturales, acompañarán al profesor César Guantay, director de la escuela de baile Studio 54, en la ejecución de gran espectáculo "Divas".