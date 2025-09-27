Tras regresar de EEUU, Milei retoma la campaña electoral

El presidente Javier Milei retomará la agenda local tras su gira por Estados Unidos y asistirá hoy a la Feria Internacional de Turismo de América Latina, mientras que a partir del lunes comenzará a centrarse en la campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre y visitará Tierra del Fuego, donde se mostrará con los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) de esa provincia.

El mandatario tiene previsto asistir hoy al mediodía al mega evento que se celebra del 27 al 30 de septiembre en el predio de La Rural, y que contará con la presencia de los actores más influyentes del turismo global.

La actividad se dará tras su regreso de Estados Unidos, donde dio su discurso ante la Asamblea General de la ONU.

La delegación argentina aterrizó ayer a las 10.16 en Buenos Aires y por la tarde hubo una reunión en Casa Rosada para retomar la estrategia de campaña de cara al 26 de octubre.

Según se supo, la cita estuvo encabezada por la secretaria general de la Presidencia y presidenta de LLA, Karina Milei, y participaron el asesor Santiago Caputo; la titular de LLA de la Ciudad, Pilar Ramírez; el apoderado partidario, Santiago Viola; el presidente de la juventud de LLA, Sharif Menem, y el influencer Iñaki Gutiérrez, a cargo del TikTok del Presidente.

El lunes, en Ushuaia

A menos de seis semanas de los comicios, el propio Milei anticipó que visitará este lunes la ciudad fueguina de Ushuaia en una nueva actividad de campaña.

"Nos vemos en Tierra del Fuego", anunció a través de su cuenta de X. La provincia patagónica es uno de los nueve distritos en los que en este turno electoral, además de diputados nacionales, se votarán también senadores.

El Presidente se mostrará desde las 18 en un acto en el polideportivo municipal junto a sus candidatos Agustín Coto, que competirá por una banca en el Senado, y Miguel Rodríguez, quien disputará su lugar en Diputados.

En lo que queda de campaña electoral, el equipo a cargo del trazado de la ingeniería prepara visitas a otras nueve provincias para disputar el voto por la composición del Congreso en la contienda que libra LLA contra Fuerza Patria.

El objetivo del desembarco en el interior es recuperar el perfil que llevó a Milei a la presidencia en 2023.