22°
27 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Incendio de pastizales
Día del Empleado de Comercio
Los Pumas
ONU
Triple crimen en Florenco Varela
Empleados de Comercio
fas 2025
Clima en Salta
Triple crimen
mundial sub 20 chile 2025
Deportes

Mundial Sub 20 en Chile: calendario completo, el panorama de Argentina y todo lo que hay que saber

La Copa del Mundo organizada por la FIFA se iniciará este sábado 27 de septiembre y cerrará el domingo 19 de octubre
Sabado, 27 de septiembre de 2025 11:16
LA AGENDA DE LA PRIMERA FECHA DEL MUNDIAL SUB 20

Sábado 27 de septiembre

17.00: Corea del Sur vs. Ucrania (Grupo B)

17.00: Japón vs. Egipto (Grupo A)

20.00: Paraguay vs. Panamá (Grupo B)

20.00: Chile vs. Nueva Zelanda (Grupo A)

Domingo 28 de septiembre

17.00: Marruecos vs. España (Grupo C)

17.00: Italia vs. Australia (Grupo D)

20.00: Argentina vs. Cuba (Grupo D)

20.00: Brasil vs. México (Grupo C)

Lunes 29 de septiembre

17.00: Noruega vs. Nigeria (Grupo F)

17.00: Francia vs. Sudáfrica (Grupo E)

20.00: Estados Unidos vs. Nueva Caledonia (Grupo E)

20.00: Colombia vs. Arabia Saudita (Grupo F)

* Horarios de Argentina

Los 21 convocados por Argentina para el Mundial Sub 20

 

Arqueros: Santino Barbi (Talleres), Álvaro Busso (Vélez) y Alain Gómez (Valencia).

Defensores: Dylan Gorosito (Boca), Santiago Fernández (Talleres), Tobías Ramírez (Argentinos Juniors), Valente Pierani (Estudiantes), Juan Manuel Villalba (Gimnasia), Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo), Julio Soler (Bournemouth).

Mediocampistas: Tomás Pérez (Porto), Milton Delgado (Boca), Tobías Andrada (Vélez), Álvaro Montoro (Botafogo), Valentino Acuña (Newell’s).

Delanteros: Santino Andino (Godoy Cruz), Alejo Sarco (Bayer 04 Leverkusen), Ian Subiabre (River), Mateo Silvetti (Inter Miami), Gianluca Prestianni (Benfica) y Maher Carrizo (Vélez).

 

 

