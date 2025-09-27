Mundial Sub 20 en Chile: calendario completo, el panorama de Argentina y todo lo que hay que saber

inicia sesión o regístrate.
LA AGENDA DE LA PRIMERA FECHA DEL MUNDIAL SUB 20
Sábado 27 de septiembre
17.00: Corea del Sur vs. Ucrania (Grupo B)
17.00: Japón vs. Egipto (Grupo A)
20.00: Paraguay vs. Panamá (Grupo B)
20.00: Chile vs. Nueva Zelanda (Grupo A)
Domingo 28 de septiembre
17.00: Marruecos vs. España (Grupo C)
17.00: Italia vs. Australia (Grupo D)
20.00: Argentina vs. Cuba (Grupo D)
20.00: Brasil vs. México (Grupo C)
Lunes 29 de septiembre
17.00: Noruega vs. Nigeria (Grupo F)
17.00: Francia vs. Sudáfrica (Grupo E)
20.00: Estados Unidos vs. Nueva Caledonia (Grupo E)
20.00: Colombia vs. Arabia Saudita (Grupo F)
* Horarios de Argentina
Los 21 convocados por Argentina para el Mundial Sub 20
Arqueros: Santino Barbi (Talleres), Álvaro Busso (Vélez) y Alain Gómez (Valencia).
Defensores: Dylan Gorosito (Boca), Santiago Fernández (Talleres), Tobías Ramírez (Argentinos Juniors), Valente Pierani (Estudiantes), Juan Manuel Villalba (Gimnasia), Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo), Julio Soler (Bournemouth).
Mediocampistas: Tomás Pérez (Porto), Milton Delgado (Boca), Tobías Andrada (Vélez), Álvaro Montoro (Botafogo), Valentino Acuña (Newell’s).
Delanteros: Santino Andino (Godoy Cruz), Alejo Sarco (Bayer 04 Leverkusen), Ian Subiabre (River), Mateo Silvetti (Inter Miami), Gianluca Prestianni (Benfica) y Maher Carrizo (Vélez).