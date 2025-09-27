Las ofertas y tendencias en el inicio de la temporada Primavera- Verano

La primavera ya está instalada en Salta. El clima ideal invita a dejar atrás camperas y sweaters para dar lugar a remeras, bermudas y calzado liviano. Con ese contexto, El Tribuno recorrió el centro para conocer las ofertas de indumentaria y calzado de la nueva temporada.

En los locales relevados, las remeras, chombas y camisas de marcas como Polo y G&H Polo Club se ofrecen a $8.000 cada una o 3 por $15.000, con variedad de colores lisos y rayados, en talles que van del S al doble KL. Las telas son de algodón y piqué, pensadas para el calor. También hay chombas más modernas a $18.000 cada una, 2 por $32.000 o 3 por $42.000, hasta talle triple KL.

Bermudas y pantalones

Para quienes buscan prendas más frescas, hay bermudas de gabardina recta a $29.900 y bermudas cargo -muy buscadas por quienes van de pesca- a $35.900, con variedad de colores como azul, crema y verde. En pantalones, se consiguen cargo marca Gaucho y Ombú a $43.000 y de gabardina para vestir a $20.000 cada uno o 3 por $35.000, en talles del 38 al 46.

Calzado y accesorios

Las hojotas se ofrecen desde $5.000 (números del 35 al 40) y modelos más anchos y cómodos a $8.000; para niños, desde $7.000, y los “sapitos” altos que prefieren muchas chicas, a $14.000. En calzado deportivo, las zapatillas arrancan en $79.980, con descuentos de hasta el 50% y posibilidad de pagar en cuotas.

Formas de pago y horarios

La mayoría de los comercios acepta tarjetas de débito y crédito, transferencias y ofrecen entre 3 y 6 cuotas sin interés. Los horarios de atención van de 9 a 13 y de 17 a 21 horas, de lunes a sábado.

Una temporada que arranca con todo

Además de ropa masculina, los locales ya exhiben sandalias, calzado femenino, polleras, minis y tops, con promociones como 2x1 en muchos productos. La tendencia es clara: dejar atrás el calzado cerrado y los borcegos para pasar a opciones más frescas y cómodas.

Con estas ofertas, renovar el vestuario de primavera en Salta es posible sin gastar de más y con una gran variedad de estilos y colores para elegir.