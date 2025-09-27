¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Triple crimen en Florenco Varela
Empleados de Comercio
fas 2025
Clima en Salta
Triple crimen
mundial sub 20 chile 2025
Pequeño Jota
precios de primavera
festival del equinoccio

Vida y Tendencia

Festival del Equinoccio en Castañares: actividades holísticas, danzas y feria hasta las 21

Hoy se realiza en la Casona de Castañares el Festival del Equinoccio, un encuentro gratuito con actividades holísticas, talleres, danzas, yoga y feria de productos energéticos que se extenderá hasta las 21.
Sabado, 27 de septiembre de 2025 13:46
El Festival del Equinoccio llegó este sábado a la Casona de Castañares para proponer una jornada distinta: desde las 9 hasta las 21, vecinos y turistas pueden participar de clases de yoga, reiki, constelaciones familiares, biodanza, baño de gong, canto de mantras, charlas con profesionales de la salud y una feria con productos artesanales y energéticos. Todas las actividades son libres y gratuitas.

Organizado por la Agencia Cultura Activa de la Municipalidad de Salta junto con la Escuela de Yoga Shanti, el encuentro busca acercar a la comunidad prácticas de bienestar y terapias alternativas. “Invitamos a quienes ya conocen el yoga y las terapias holísticas y también a quienes nunca lo hicieron, para que averigüen, prueben y se adentren en el bienestar y el ser”, señaló Patricia, directora de la Escuela Shanti, que además coordina ceremonias de fuego y manejo de energía durante la jornada.

En la feria participan terapeutas holísticos, feriantes y artesanos con velas perfumadas, saumerios, piedras naturales, gemas, duendes y objetos decorativos. Cristina, de Florita Billu, explicó que “cada piedra tiene su propiedad y aporta energía, por eso es importante tenerlas cargadas y limpias”. También hay stands gastronómicos y sorteos para los asistentes.

 

 

La programación incluye un taller especial de yoga para niños y danzas de la India a cargo de la Escuela Raga dirigida por el maestro Anur, con bailes tradicionales de distintas regiones. “La idea es que los salteños puedan comprar velitas y saumerios a nuestros artesanos y, al mismo tiempo, experimentar terapias alternativas”, señaló Javier Verón, uno de los organizadores, quien adelantó que la feria suele realizarse una vez por mes en Plaza España y que eventos especiales como este podrían repetirse en cada equinoccio o solsticio.

El Festival del Equinoccio se desarrolla hoy en la Casona de Castañares con entrada libre y gratuita hasta las 21. La propuesta combina actividades para toda la familia, espacios de relajación y un patio de comidas para disfrutar durante todo el día.

