Festival del Equinoccio en Castañares: actividades holísticas, danzas y feria hasta las 21

El Festival del Equinoccio llegó este sábado a la Casona de Castañares para proponer una jornada distinta: desde las 9 hasta las 21, vecinos y turistas pueden participar de clases de yoga, reiki, constelaciones familiares, biodanza, baño de gong, canto de mantras, charlas con profesionales de la salud y una feria con productos artesanales y energéticos. Todas las actividades son libres y gratuitas.

Organizado por la Agencia Cultura Activa de la Municipalidad de Salta junto con la Escuela de Yoga Shanti, el encuentro busca acercar a la comunidad prácticas de bienestar y terapias alternativas. “Invitamos a quienes ya conocen el yoga y las terapias holísticas y también a quienes nunca lo hicieron, para que averigüen, prueben y se adentren en el bienestar y el ser”, señaló Patricia, directora de la Escuela Shanti, que además coordina ceremonias de fuego y manejo de energía durante la jornada.

En la feria participan terapeutas holísticos, feriantes y artesanos con velas perfumadas, saumerios, piedras naturales, gemas, duendes y objetos decorativos. Cristina, de Florita Billu, explicó que “cada piedra tiene su propiedad y aporta energía, por eso es importante tenerlas cargadas y limpias”. También hay stands gastronómicos y sorteos para los asistentes.

La programación incluye un taller especial de yoga para niños y danzas de la India a cargo de la Escuela Raga dirigida por el maestro Anur, con bailes tradicionales de distintas regiones. “La idea es que los salteños puedan comprar velitas y saumerios a nuestros artesanos y, al mismo tiempo, experimentar terapias alternativas”, señaló Javier Verón, uno de los organizadores, quien adelantó que la feria suele realizarse una vez por mes en Plaza España y que eventos especiales como este podrían repetirse en cada equinoccio o solsticio.

El Festival del Equinoccio se desarrolla hoy en la Casona de Castañares con entrada libre y gratuita hasta las 21. La propuesta combina actividades para toda la familia, espacios de relajación y un patio de comidas para disfrutar durante todo el día.