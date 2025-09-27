Feróz incendio en Floresta: dos casillas afectadas por el fuego

Un incendio de pastizales se desató este sábado en la zona de Floresta, en jurisdicción de la Comisaría IV de Salta, y alcanzó a dos viviendas precarias. El alerta ingresó al sistema de emergencias a las 12.40, cuando vecinos denunciaron que las llamas avanzaban sobre terrenos baldíos y amenazaban casas cercanas.

Despliegue de emergencia

Al lugar acudieron bomberos voluntarios, bomberos de la Policía de Salta y personal de emergencias de la Municipalidad, quienes realizaron un amplio operativo para contener el fuego y evitar su propagación hacia otras viviendas. La zona más afectada se ubicó en avenida Hermenegildo Diez y calle Isasmendi al 600, donde los pastizales de un baldío actuaron como foco inicial del siniestro.

Daños materiales

El fuego afectó en su totalidad una casilla de madera y de manera parcial otra vivienda cercana. Según informaron las autoridades, no se registraron personas lesionadas hasta el momento.

Control de la situación

Los equipos de emergencia lograron sofocar las llamas a las 13.24 y finalizaron las tareas alrededor de las 14. Se investigan las causas que originaron el incendio para establecer si hubo factores intencionales o negligencia.