¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
24°
27 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Empleados de Comercio
fas 2025
Clima en Salta
Triple crimen
mundial sub 20 chile 2025
Pequeño Jota
precios de primavera
festival del equinoccio
Afectados por incendios
Empleados de Comercio
fas 2025
Clima en Salta
Triple crimen
mundial sub 20 chile 2025
Pequeño Jota
precios de primavera
festival del equinoccio
Afectados por incendios

DÓLAR OFICIAL

$1350.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Feróz incendio en Floresta: dos casillas afectadas por el fuego

El siniestro comenzó en pastizales y se extendió rápidamente hacia unas viviendas. Bomberos y personal municipal trabajaron intensamente para contener las llamas. No se registraron heridos.
Sabado, 27 de septiembre de 2025 14:40
Imagen ilustrativa.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un incendio de pastizales se desató este sábado en la zona de Floresta, en jurisdicción de la Comisaría IV de Salta, y alcanzó a dos viviendas precarias. El alerta ingresó al sistema de emergencias a las 12.40, cuando vecinos denunciaron que las llamas avanzaban sobre terrenos baldíos y amenazaban casas cercanas.

Notas Relacionadas

Despliegue de emergencia

Al lugar acudieron bomberos voluntarios, bomberos de la Policía de Salta y personal de emergencias de la Municipalidad, quienes realizaron un amplio operativo para contener el fuego y evitar su propagación hacia otras viviendas. La zona más afectada se ubicó en avenida Hermenegildo Diez y calle Isasmendi al 600, donde los pastizales de un baldío actuaron como foco inicial del siniestro.

Daños materiales

El fuego afectó en su totalidad una casilla de madera y de manera parcial otra vivienda cercana. Según informaron las autoridades, no se registraron personas lesionadas hasta el momento.

Control de la situación

Los equipos de emergencia lograron sofocar las llamas a las 13.24 y finalizaron las tareas alrededor de las 14. Se investigan las causas que originaron el incendio para establecer si hubo factores intencionales o negligencia.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD