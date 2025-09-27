Más de 30 años construyendo confianza: Saltapor entregó Belgrano Terrace

La reconocida empresa Saltapor concretó la entrega de Belgrano Terrace, un edificio que se erige en una de las zonas más emblemáticas de la capital salteña, sobre avenida Belgrano 1185. Con 48 departamentos, un local comercial, cocheras y una amplia terraza con piscina y vistas panorámicas a la ciudad, el proyecto representa una muestra clara del compromiso de la empresa con la calidad, la innovación y la confianza, valores que la han posicionado como líder en construcción en steel framing durante más de tres décadas.

El edificio, diseñado por los arquitectos Sergio Chagra e Inés Arias, combina líneas modernas, materiales de alta durabilidad y un enfoque sustentable. “Hoy estamos entregando un proyecto que imaginamos hace años, y verlo concretado con la satisfacción de los clientes nos llena de orgullo”, expresó Martín Míguez, gerente de Saltapor, durante el evento.

Míguez destacó además la relevancia de seguir apostando por el desarrollo inmobiliario local: “El sector viene de años difíciles, pero cada entrega de un edificio como este dinamiza la industria, genera empleo y demuestra que Salta sigue siendo una plaza atractiva para invertir”.

NEOS presentó su visión de desarrollo con proyectos en todo el país

El evento también fue el marco ideal para que NEOS, la desarrolladora del grupo Saltapor, compartiera su presente y sus desafíos futuros. Con una sólida cartera de emprendimientos en marcha, la firma busca continuar ampliando su presencia a nivel nacional.

“En NEOS transformamos el potencial de cada lugar en oportunidades concretas de inversión. Lo que viene es aún más desafiante”, expresó José Ruiz, socio gerente de NEOS, quien resaltó el crecimiento sostenido de la compañía incluso en contextos económicos adversos.

En apenas cinco años, el grupo lleva entregadas más de 360 unidades funcionales y más de 35.000 m² desarrollados, consolidando su posición como una de las desarrolladoras más dinámicas del norte argentino.

Proyectos con sello NEOS: innovación, rentabilidad y visión federal

Durante la presentación, Ruiz y el gerente comercial Esteban Giamari dieron a conocer los principales proyectos activos que NEOS impulsa en Salta y en otras provincias:

Greet Balcarce (Salta capital): desarrollo con una ubicación estratégica en el corazón de la ciudad, pensado para combinar confort urbano y proyección de renta.

El Cauce (San Lorenzo): emprendimiento boutique con lotes exclusivos en medio de un entorno natural privilegiado.

Chaquíes (Cafayate): complejo de diseño moderno que respeta el paisaje vitivinícola local y busca potenciar la identidad turística del Valle Calchaquí.

Mercatus (Cafayate): paseo comercial pensado para acompañar el crecimiento del turismo y ofrecer nuevas oportunidades de inversión.

Neweken (Añelo, Vaca Muerta – Neuquén): desarrollo que apunta a satisfacer la alta demanda habitacional y de servicios en una de las regiones energéticas y mineras más importantes del país.

“Ya estamos trabajando en los lanzamientos 2026, reafirmando nuestro compromiso con quienes nos eligen: inversores que apuestan a largo plazo y familias que buscan calidad de vida”, señaló Giamari.

Una mirada hacia el futuro del desarrollo inmobiliario

El evento, que reunió a propietarios, inversores y referentes del sector, fue más que una celebración: se transformó en un espacio de encuentro, proyección y confianza.

Ruiz destacó la importancia de la sinergia entre Saltapor y NEOS, que permite una integración total del proceso constructivo, desde la planificación hasta la entrega. “Logramos optimizar tiempos, reducir costos y ofrecer productos de calidad superior, tanto en confort como en eficiencia térmica y acústica. Ese es el valor agregado que nos distingue”, afirmó.

Con la entrega de Belgrano Terrace, Saltapor suma un nuevo logro a su extensa trayectoria, mientras NEOS continúa consolidando su expansión nacional, con presencia en los sectores inmobiliario, turístico y energético.

Ambas empresas, unidas por una misma visión de progreso, apuestan a seguir construyendo futuro desde Salta hacia todo el país, generando valor, desarrollo y confianza.