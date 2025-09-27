Se realiza la marcha para reclamar justicia por los crímenes de Brenda, Morena y Lara

La movilización de Ni Una Menos y otras organizaciones desde Plaza de Mayo hasta Congreso comenzó hace instantes en reclamo por los crímenes de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez, las tres jóvenes asesinadas por una banda narco en Florencio Varela.

Este sábado a las 16 se dio inicio a la masiva movilización "por Lara, por Morena, por Brenda y por todas las que nos faltan", expresa el flyer de convocatoria, en el cual se detalla que se marchará de Plaza de Mayo a Congreso.

Algunos de los familiares, amigos y conocidos de las tres víctimas ya se encuentran en el lugar para decir presente y continuar con su reclamo de justicia.

Además, se esperan que haya otras movilizaciones en distintos puntos del país como, por ejemplo, Bariloche, Córdoba, Rosario, San Juan y Tucumán.

"Esto no puede seguir así”

Antonio, el abuelo de Morena Verdi y Brenda Del Castillo, dos de las tres víctimas del triple crimen narco en Florencio Varela, está en la movilización desde Plaza de Mayo a Congreso y allí agradeció el apoyo recibido.

“Hoy me tocó a mí tener dos criaturas asesinadas. Esta vez se llevaron tres vidas, mañana se van a llevar cuatro y se van a llevar cinco. Esto no puede seguir así”, expresó Antonio.

En medio de la movilización, el hombre manifestó que dijo presente para que los que gobiernan los “escuchen” y agradeció el acompañamiento de la sociedad.

“Vamos a seguir luchando. Algún día vamos a tener un lugar donde los chicos puedan educarse, que tengan un trabajo digno y que puedan llevar un pedazo de pan a su casa. Es todo lo que quiero pedir ahora, justicia”, concluyó Antonio en diálogo con el medio Canal Abierto.

Noticia en desarrollo...