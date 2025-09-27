Defensa y Justicia vs. Boca EN VIVO, minuto a minuto: el xeneize va por la punta de la zona A

Defensa y Justicia ya recibe a Boca en Florencio Varela por la fecha 10 del torneo Clausura en la Liga Profesional Argentina.

El Xeneize ocupa el cuarto puesto de la Zona A del Clausura con 14 puntos en nueve partidos. Si bien venía de una racha positiva con tres triunfos consecutivos (ante Independiente Rivadavia, Banfield y Aldosivi), los empates posteriores contra Rosario Central y Central Córdoba frenaron su ascenso en la tabla del grupo.

Con las victorias de Argentinos Juniors y Rosario Central, Boca cayó al cuarto puesto de la tabla anual y debe ganar esta tarde para volver a la zona de clasificación a la Copa Libertadores. En el caso de empatar, quedará tercero, en puestos de Fase 2.