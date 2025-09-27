¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

17°
27 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Primera Nacional
Torneo Clausura
Triple femicidio
Liga Profesional de Fútbol
denuncia contra alberto fernández
Policiales

Hallaron sin vida a una mujer que fue reportada como desaparecida en Joaquín V. González

El cuerpo fue encontrado por transeúntes en una zona de monte cercana a su domicilio. La Fiscalía ordenó la autopsia para establecer las causas del deceso.
Sabado, 27 de septiembre de 2025 20:57
Mirta Adela Herrera, de 55 años, quien había sido reportada como desaparecida en las últimas horas, fue hallada sin vida este sábado en un descampado en Joaquín V. González.

El cuerpo fue encontrado por ocasionales transeúntes durante la tarde de este sábado, en una zona de monte próxima a su vivienda, ubicada en el barrio El Alto de esa ciudad.

Tras dar aviso a la Policía, la fiscal dispuso el trabajo en el lugar de personal del área de Criminalística y la División Bomberos.

Entre otras medidas, la fiscal María Celeste García Pisacic ordenó la realización de la autopsia, a fin de determinar con precisión la causa y data de la muerte.

La denuncia por la desaparición de Herrera había sido presentada por su hija, quien informó que la mujer se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico.

Inmediatamente se activó el protocolo de búsqueda de personas extraviadas, aunque horas después se produjo el trágico desenlace.

 

 

