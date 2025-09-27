VIDEO. Así fue el partidazo de Julián Álvarez en el clásico de Madrid

En un duelo inolvidable de la séptima fecha de La Liga, Atlético de Madrid goleó 5-2 al Real Madrid en el Metropolitano.

A pesar del contundente triunfo, el Atleti quedó cuarto en la tabla, mientras que el Real Madrid se mantuvo al frente del campeonato.

Los cinco tantos rojiblancos fueron obra de Robin Le Normand, Alexander Sørloth, Julián Álvarez (doblete) y Antoine Griezmann. Por el lado merengue marcaron Kylian Mbappé y Arda Güler.

La presión desde el comienzo

Durante gran parte del primer tiempo, el conjunto dirigido por Diego Simeone ejerció una intensa presión ofensiva y generó varias oportunidades claras de gol.

A los 14 minutos, Robin Le Normand abrió el marcador con un cabezazo certero dentro del área chica.

El Real reaccionó y consiguió darle vuelta al trámite: Kylian Mbappé y Arda Güler pusieron el 2-1 a favor del visitante.

No obstante, en el cierre del primer tiempo, a los 45+3, Koke filtró un pase preciso que Alexander Sørloth cabeceó para establecer el 2-2 con el que se fueron al descanso.

En la segunda mitad, el Atlético aprovechó la desconcentración del rival y construyó un triunfo histórico, que no se daba en casa desde hacía 75 años.

A los 6 minutos del complemento, Julián Álvarez adelantó nuevamente al Atleti desde el punto penal y, a los 18 minutos, sorprendió con un gol de tiro libre para firmar su doblete y poner el 4-2.

Ya en tiempo agregado, a los 45+3, Álex Baena asistió a Antoine Griezmann, que definió con precisión para sentenciar el 5-2 final.

Un triunfo histórico

Triunfo histórico del Atlético de Madrid que, además de la abultada diferencia en el resultado, dejó en evidencia una actuación colectiva sólida y un golpe anímico importante en el campeonato.

Por otro lado, el Getafe C.F igualó 1-1 con el Levante U.D, lo que dejó al local en la sexta posición con 11 unidades, en posición de Conference League, mientras que la visita sigue sin levantar cabeza y se encuentra en la zona baja de la liga, en la lucha por el descenso.

A su vez, RCD Mallorca venció 1-0 al Alavés en lo que fue su primera victoria en el campeonato; eso lo dejó con cinco puntos, todavía en zona de descenso pero con la misma cantidad de unidades que otros rivales directos. Del otro lado, la visita perdió la chance de escalar en la tabla y arrimarse a la zona de copas internacionales.

En el último encuentro de la jornada, Villarreal superó al Athletic Club por 1-0 y quedó en la tercera posición con 16 unidades, al igual que Barcelona, que debe jugar su partido de la fecha mañana. Por su parte, el conjunto de Bilbao dejó pasar una gran chance de seguir arriba en la tabla y se encuentra en la octava posición con 10 unidades.