VIDEO. Así fue el gol de arco a arco que le hicieron a Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional

San Telmo dio un golpe fuerte en la trigésimo tercera fecha de la Primera Nacional al imponerse por 3 a 2 sobre Gimnasia de Jujuy en la Isla Maciel. Pero lo más increíble fue el golazo que convirtió su arquero Joaquín Enrico, de arco a arco.

Con este histórico tanto convertido a Milton Álvarez, el conjunto de Isla Maciel se ponía 2 a 0 arriba en el marcador y mostraba su contundencia.

Nicolás Morro y Sebastián Cocimano marcaron el primero y tercer tanto para San Telmo y parecía una historia sentenciada. Sin embargo, Gimnasia de Jujuy no bajó los brazos y en apenas un minuto encontró vida con los tantos de Diego López y Alejandro Quintana, pero no logró llegar al empate.

La derrota fue un duro golpe para el conjunto jujeño, que atraviesa un momento delicado: ya suma cuatro caídas consecutivas y se posiciona cuarto con 54 unidades en la Zona B, despidiéndose de la pelea por el primer puesto.

Por el lado de San Telmo, no tiene posibilidades de llegar al Reducido ya que a falta de una fecha llegó a los 41 puntos y se ubica en el duodécimo puesto, estando a diez unidades de Temperley que se encuentra en el octavo lugar.

En la última fecha Gimnasia de Jujuy recibirá a Chacarita el domingo 5 de octubre en el estadio 23 de Agosto desde las 15:30 horas. Por parte de los dirigidos por el “Chaucha” Bianco, visitarán a Agropecuario.