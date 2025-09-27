El Jockey Club apuesta fuerte al XXVIII Torneo Federal de Saltos Hípicos

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

La tierra del héroe gaucho Martín Miguel de Güemes escribe una nueva página de su historia. Es que entre el próximo 9 y 12 de octubre, más de 10 jinetes y amazonas de nuestra provincia participarán del XXVIII Torneo Federal de Saltos Hípicos, sumando un gran número y marcando un récord de participantes del NOA.

Pero lo cierto es que de la cita que se llevará a cabo en el predio la Escuela Militar de Tropas Montadas de Campo de Mayo, en Buenos Aires, el Jockey Club de Salta realiza una gran apuesta en el campeonato ecuestre que tendrá a los mejores clasificados de cada provincia de todo el país.

De esta manera, la entidad de la rotonda de Limache participará con Victoria Cuéllar, Luján Franzini, Lucía Rodó, Emilia Kayssner, Lukas González Scerbo e Ian Méndez Scerbo.

"Estamos haciendo un gran esfuerzo para mover todo el equipo hacia Buenos Aires y en esto hay un gran compromiso de los padres", aseguró Gabriela Juncosa, la exyoqueta y amazona que supo conquistar los principales hipódromos de Buenos Aires.

En ese sentido, la actual profesora de hipismo resaltó que "hay muchos chicos con gran futuro en Salta, que aportan al crecimiento del hipismo".

"Tengo fe que van venir con premios para el Jockey. Hay buenos jinetes y un buen equipo", destacó Juncosa.

Las categorías

Cabe destacar que los representantes del Jockey Club van de los 12 años de edad hasta los 20.

Las categorías que competirán en el torneo de salto será el siguiente:

Iniciados Mayor y Menor - Pony (salto de 0,60m)

Iniciados Mayor y Menor - Pony (0,70m)

Escuela Mayor y Menor (0,80m)

Escuela Mayor y Menor - Tercera Mayor y Menor (0,90m)

Tercera Mayor y Menor - Amateur (1,00m)

Tercera Mayor y Menor - Amateur (1,10m)

Segunda - Tercera Mayor y Menor - Amateur (1,20m)

Primera - Segunda - Amateur (1,30m)