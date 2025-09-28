¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
11°
28 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

relatos de salta
red de contrabando de granos
Hipismo
Liga Profesional del Fútbol
Federación Agraria Argentina
Municipalida de Salta
Especial
relatos de salta
red de contrabando de granos
Hipismo
Liga Profesional del Fútbol
Federación Agraria Argentina
Municipalida de Salta
Especial

DÓLAR OFICIAL

$1350.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Clausuran una panificadora

No tenía Certificado de Aptitud Ambiental Municipal.
Domingo, 28 de septiembre de 2025 01:42
Local clausurado.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Municipalidad realizó un operativo especial en una panificadora ubicada en el ingreso a la ciudad, precisamente en ruta 9 km 1592, en el marco de los controles ambientales y de habilitaciones comerciales.

La empresa fue clausurada debido a que carecía del CAAM (Certificado de Aptitud Ambiental Municipal), según lo establece la Ordenanza N° 12745. La misma había sido advertida en abril pero no cumplimentó con lo requerido.

La clausura fue por sentencia y orden del juez Dr. Cristian Abdenur mediante oficio que ingresó al área, el mismo proviene de un acta labrada en abril del corriente donde se declara en rebeldía a la empresa.

Cabe destacar que el levantamiento de la clausura se realizará únicamente con la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal.

El operativo se realizó de manera conjunta entre las áreas de Control Comercial, Inspecciones Ambientales y Patrulla Ambiental.

Otra clausura

A mediados de mes, Control Comercial había clausurado un supermercado de La Florida al 300. El motivo de la clausura preventiva fue la presencia de heces de roedores y mercadería vencida en las góndolas.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD