Clausuran una panificadora

La Municipalidad realizó un operativo especial en una panificadora ubicada en el ingreso a la ciudad, precisamente en ruta 9 km 1592, en el marco de los controles ambientales y de habilitaciones comerciales.

La empresa fue clausurada debido a que carecía del CAAM (Certificado de Aptitud Ambiental Municipal), según lo establece la Ordenanza N° 12745. La misma había sido advertida en abril pero no cumplimentó con lo requerido.

La clausura fue por sentencia y orden del juez Dr. Cristian Abdenur mediante oficio que ingresó al área, el mismo proviene de un acta labrada en abril del corriente donde se declara en rebeldía a la empresa.

Cabe destacar que el levantamiento de la clausura se realizará únicamente con la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal.

El operativo se realizó de manera conjunta entre las áreas de Control Comercial, Inspecciones Ambientales y Patrulla Ambiental.

Otra clausura

A mediados de mes, Control Comercial había clausurado un supermercado de La Florida al 300. El motivo de la clausura preventiva fue la presencia de heces de roedores y mercadería vencida en las góndolas.