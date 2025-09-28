¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

11°
28 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
relatos de salta
red de contrabando de granos
Hipismo
Liga Profesional del Fútbol
Federación Agraria Argentina
Municipalida de Salta
DÓLAR OFICIAL

$1350.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
Policiales

Solos en la madrugada llevando sillas ajenas

La policía demoró a dos delincuentes en villa Los Sauces.
Domingo, 28 de septiembre de 2025 01:42
Las sillas secuestradas esperan a su dueño.
Dos hombres fueron detenidos en villa Los Sauces cuando caminaban transportando en horas de la madrugada varias sillas de madera y cuero, cuyo origen no supieron justificar.

Kos dos sujetos fueron demorados y las sillas que transportaban secuestradas y se encuentran en la sede policial de la villa de oeste de esta capital (se pueden ver en la foto que publicó la policía en su página de Prensa.

El procedimiento policial se registró esta madrugada de ayer, tras un patrullaje preventivo en villa Los Sauces, en el oeste dapitalino.

Fuentes de la policía informaron que esta madrugada, efectivos de la Comisaría 13 de Villa Asunción en el marco de un patrullaje preventivo en villa Los Sauces, detectaron a dos hombres en la vía pública transportando sillas cuya procedencia no pudieron justificar.

En ese contexto, dos personas de 32 y 34 años fueron demoradas y los elementos secuestrados. Intervino la Fiscalía Penal 1.

 

