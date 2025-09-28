Taiana acusó a Milei de "hipotecar el futuro"

El candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, Jorge Taiana cuestionó ayer al gobierno de Javier Milei, al advertir que "utiliza al Estado para promover estafas que benefician a unos pocos y perjudican a la mayoría de los argentinos".

En una nota periodística, el exministro de Defensa señaló que la decisión oficial de suspender las retenciones a los granos permitió que "las grandes cerealeras obtuvieran una ganancia neta de más de 1.500 millones de dólares y el Gobierno resignara ingresos fiscales por igual monto".

En este escenario, Taiana remarcó que "no hay plata para los discapacitados, los jubilados, el Garrahan, ni para las universidades públicas, pero sí para que el Estado le regale" una suma millonaria en dólares a las grandes cerealeras.

El excanciller también vinculó la política económica con la estrategia internacional del Ejecutivo. "El modelo económico actual destructivo e inestable está directamente vinculado con una política exterior de alineamiento automático con Estados Unidos e Israel", sostuvo.

En ese sentido, advirtió que "lo más grave es que está hipotecando nuestro futuro como país, en especial el de las nuevas generaciones que deberán enfrentarse a una deuda impagable".

Taiana llamó a "alzar la voz para denunciar y frenar una nueva estafa del Gobierno de Milei".