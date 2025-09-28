¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

11°
28 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
relatos de salta
red de contrabando de granos
Hipismo
Liga Profesional del Fútbol
Federación Agraria Argentina
Municipalida de Salta
Minería

Se reúne el Cofemin: los temas que tratará

Con Salta en la presidencia del organismo, este martes se reunirán los consejeros en Catamarca.
Domingo, 28 de septiembre de 2025 01:42
El cierre de la mina Alumbrera (Catamarca) será uno de los temas.
En el marco de la 14° edición del seminario internacional Litio en Sudamérica, que se desarrollará este lunes y martes en Catamarca, se realizará la 55° Asamblea del Consejo Federal de Minería (Cofemin). El encuentro tendrá lugar el martes a las 14.30 en el Hotel Casino Catamarca y será encabezado por la secretaria de Minería y Energía de Salta, Romina Sassarini, en su rol de presidenta del organismo.

Según la documentación a la que accedió El Tribuno, el orden del día incluye la presentación de la nueva Ley provincial de cierre de minas de Santa Cruz . También se analizará la normativa de cierre de minas en Catamarca y se abordarán los conflictos con superficiarios planteados por las provincias de Santa Cruz, Buenos Aires, Río Negro y San Luis.

Otro de los puntos relevantes será la discusión sobre los procesos de consulta previa, libre e informada, en un espacio solicitado por Alejandro Collia, jefe de Gabinete del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y Sonia Ochoa, directora de Tierras y Registro de Comunidades Indígenas.

Además, se pondrá en debate la solicitud de información sobre el destino actual de los fondos presupuestarios que antes se transferían a las provincias para los programas de huella minera y minería social, iniciativa planteada por La Rioja.

El Cofemin es un organismo integrado por todas las provincias y el Estado nacional, cuya misión principal es participar activamente en el diseño, ejecución y seguimiento de la política minera nacional.

 

