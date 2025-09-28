Grupo Cenoa impulsa la venta de autos usados con garantía y financiación accesible

Autolux y Autosol (pertenecientes a Grupo Cenoa) continúan reforzando su propuesta de autos usados certificados. Certificados por que destacan la garantía extendida y la facilidad de financiación como principales atractivos para los clientes. Según Gustavo Vázquez, subgerente de Usados de Grupo Cenoa, el grupo cuenta con más de 180 vehículos en stock, que incluyen modelos populares como Toyota Corolla y Yaris, y VW T- Cross y Polo, todos con historial de mantenimiento certificados por la marca y el grupo.

Además de los vehículos Toyota certificados por la marca, Grupo Cenoa ofrece usados multimarca con garantía escrita, lo que amplía las opciones para los clientes y asegura respaldo en todas las operaciones.

"La garantía de nuestros usados certificados es de un año o 20.000 kilómetros, lo que se cumple primero, y cubre 150 puntos de control de la marca. Es una protección similar a la de un cero kilómetro, mientras que la garantía legal mínima suele ser de seis meses", explicó Vázquez. Esta iniciativa, según el ejecutivo, se implementa hace cinco años y busca brindar mayor seguridad a quienes compran un vehículo usado.

En materia de financiación, el Grupo ofrece tasas competitivas directamente con los concesionarios. "Por ejemplo, Toyota maneja una financiación a tasa fija del 23% en 18 o 24 cuotas, lo que facilita la compra sin depender de intermediarios", detalló Vázquez. También se puede financiar hasta el 50% de un usado con un plan de hasta 12 cheques, una alternativa que suma flexibilidad para quienes buscan acceder a un vehículo con cuotas más convenientes.

Además, la concesionaria acepta autos usados como parte de pago, reconociendo su valor de mercado con ajustes de entre un 10 y 12% según la referencia de revistas especializadas y la fluctuación del dólar. La entrega de los vehículos adquiridos suele concretarse en siete días, tiempo que requiere la transferencia formal.

Gustavo Vázquez, subgerente de Usados de Grupo Cenoa.

Los interesados pueden visitar las sucursales de Autolux en Av. Ex combatientes de Malvinas 1371 (Entrada por Hiper Libertad), Concesionario Changocar en Paraguay esq. Bélgica, o En Autosol, ubicado en Santa Fe 698.

En todas nuestras sucursales nuestros horarios son de Lunes a Viernes de 9 a 20 h y Sabados de 9 a 13 h.

Con esta estrategia, Vázquez aseguró que, aunque la venta de cero kilómetro sigue siendo más numerosa en términos absolutos, la demanda de autos usados se encuentra en un momento de crecimiento, consolidándose como una alternativa confiable y accesible para los clientes de la región.