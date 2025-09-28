¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
21°
28 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Avenida Tavella
fuga de gas
Torneo Clausura
Fútbol
Cristina Kirchner
Selena Gomez
Thiago Medina
Torneo Clausura
Inteligencia artificial
Avenida Tavella
fuga de gas
Torneo Clausura
Fútbol
Cristina Kirchner
Selena Gomez
Thiago Medina
Torneo Clausura
Inteligencia artificial

DÓLAR OFICIAL

$1350.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Choque en Avenida Tavella: una camioneta impactó a una moto y el conductor quedó hospitalizado

El siniestro ocurrió este domingo al mediodía en la intersección de Arturo Jauretche y avenida Monseñor Tavella, en el acceso al barrio San Nicolás.
Domingo, 28 de septiembre de 2025 16:36
Imagen ilustrativa de la zona del siniestro vial.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Este domingo, poco después del mediodía, se produjo un serio accidente de tránsito en la intersección de avenida Monseñor Tavella y Arturo Jauretche, a la altura del ingreso al barrio San Nicolás. Una camioneta Volkswagen Amarok chocó contra una motocicleta, provocando alarma entre las personas que se encontraban en la zona.

Notas Relacionadas

El impacto fue captado a las 12.32 por el sistema de videovigilancia del 911, lo que permitió que rápidamente llegaran al lugar efectivos policiales y agentes de Tránsito para asistir a los involucrados y restablecer el orden vehicular.

Estado de los conductores

Según fuentes oficiales, el motociclista, un hombre mayor de edad, sufrió politraumatismos y fue trasladado de urgencia al Hospital San Bernardo para recibir atención médica. El conductor de la camioneta, también mayor de edad, no presentó heridas de gravedad.

Hasta el momento no se informaron oficialmente detalles sobre el estado de salud del motociclista ni se reportó la realización de test de alcoholemia a los conductores.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD